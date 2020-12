Quatre marchés de la LHJMQ sélectionnés comme villes hôtesses des environnements protégés de la LHJMQ

Les équipes du Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec retrouveront la compétition le 22 janvier prochain dans quatre marchés distincts, soit Chicoutimi, Drummondville, Rimouski et Shawinigan.

Les quatre villes ont été choisies pour recevoir la deuxième vague d’événements d’environnement protégé qui aura lieu du 22 au 24 janvier. Deux équipes vont se joindre à l’organisation hôte afin de disputer deux parties en trois jours.

Chicoutimi, Drummondville et Rimouski accueilleront également la troisième phase d’environnements protégés qui se déroulera du 29 janvier au 6 février. Chaque amphithéâtre va recevoir une à deux parties par jour pour un total de douze parties étalées sur une période de neuf jours (six par équipe).

« Cette annonce survient après un dialogue constructif avec les officiers de la Santé publique du Québec et après un bilan positif de notre premier événement protégé qui s’est tenu à Québec il y a quelques semaines », a souligné le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « La priorité de la ligue demeure de permettre à nos athlètes de se développer sur la patinoire et sur les bancs d’école dans l’environnement le plus sécuritaire possible. Ce type d’événements est, pour l’instant, devenu la meilleure solution pour atteindre ces objectifs ».

Pour les équipes des Maritimes, la situation sera réévaluée après les vacances de Noël, mais l’intention du circuit est de revenir au jeu avec son calendrier régulier dès le 21 janvier 2021.

D’ailleurs, toutes les parties de saison régulière prévues jusqu’au 21 janvier sont reportées et seront rééchelonnées à une date ultérieure. Les calendriers des environnements protégés seront également dévoilés dans une prochaine annonce.