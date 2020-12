Quatre joueurs LHJMQ sélectionnés sur l’Équipe nationale junior du Canada

Quatre représentants actuels de la LHJMQ ont été choisis pour poursuivre le parcours de l’Équipe nationale junior du Canada en vue du Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF qui se tiendra à Edmonton, en Alberta, du 25 décembre 2020 au 5 janvier 2021.

La formation de 25 joueurs – qui comprend trois gardiens de but, huit défenseurs et quatorze avants – a été choisie à l’issue du camp de sélection d’une durée d’un mois tenu à Red Deer en Alberta et qui comprenait initialement un total de neuf joueurs de la LHJMQ.

Parmi les joueurs qui voyagent avec l’équipe canadienne se trouvent six joueurs qui tenteront de défendre leur médaille d’or obtenue au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF. Au sein de ce noyau de joueurs effectuant un retour se retrouve l’attaquant étoile des Saguenéens de Chicoutimi, Dawson Mercer.

Voici les joueurs de la LHJMQ qui représenteront le Canada au tournoi de cette année :

_

DÉFENSEURS :

BARRON, Justin | Halifax, Nouvelle-Écosse // Mooseheads de Halifax

| Halifax, Nouvelle-Écosse // Mooseheads de Halifax SPENCE, Jordan | Cornwall, Île-du-Prince-Édouard // Wildcats de Moncton

ATTAQUANTS :

MERCER, Dawson | Bay Roberts, Terre-Neuve // Saguenéens de Chicoutimi

| Bay Roberts, Terre-Neuve // Saguenéens de Chicoutimi PELLETIER, Jakob | Québec, Québec // Foreurs de Val-d’Or

_

Même si le groupe d’entraîneurs de l’Équipe nationale junior du Canada ne comprend aucun de ses membres, la LHJMQ sera tout de même fièrement représentée derrière le banc de la formation canadienne. Les visages familiers de Brian ST-LOUIS (Hull, Québec // Drakkar de Baie-Comeau) et de Kevin ELLIOTT (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard // Islanders de Charlottetown) seront, respectivement, l’un des responsables de l’équipement et l’un des thérapeutes athlétiques du Canada.

Bien que le tournoi s’amorce pour une rare fois le jour de Noël cette année, le Canada débutera sa ronde préliminaire seulement le lendemain lors d’un affrontement contre l’Allemagne prévu pour 18h HE.