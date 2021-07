Quatre joueurs de la LHJMQ sélectionnés au premier tour du Repêchage LNH 2021

La LHJMQ était bien représentée lors de la première ronde du Repêchage 2021 de la LNH puisque quatre de ses joueurs ont été choisis lors de la soirée initiale de l’événement.

Sélectionnant 17e au total, les Blues de St-Louis ont mis la main sur le centre de l’Océanic de Rimouski, Zachary Bolduc. Après avoir fait une entrée remarquée avec une campagne de 30 buts à l’âge de 16 ans, le fin marqueur de Trois-Rivières a amassé 29 points en 27 matchs tout en occupant un rôle plus important au sein de l’Océanic. Il devient le huitième joueur sélectionné au premier tour du repêchage de la LNH dans l’illustre histoire de la franchise de Rimouski.

Le 22e choix au total a d’abord été acquis par les Oilers d’Edmonton, qui l’ont ensuite utilisé pour accueillir l’espoir le mieux classé de la LHJMQ en l’ailier des Cataractes de Shawinigan, Xavier Bourgault. Connu tout au long de sa carrière florissante comme étant un marqueur naturel, le natif de L’Islet a mené les Cataractes avec 20 buts en 29 matchs de saison régulière, sa deuxième campagne consécutive d’au moins 20 buts. Bourgault se joint à son coéquipier Mavrik Bourque, sélectionné par les Stars de Dallas en 2020, comme choix de première ronde dans la LNH.

Les Predators de Nashville sont montés sur leur podium au 27e rang et ont misé sur l’ailier des Mooseheads d’Halifax, Zachary L’Heureux. Après avoir offert une solide présence au sein d’une profonde équipe des Wildcats de Moncton en tant que recrue, l’attaquant de puissance originaire de Mercier a apporté un peu de tout à la table lors de sa première saison avec les Mooseheads. Et il l’a fait de façon remarquée. Grâce à sa combinaison unique d’habiletés élites et de hargne, L’Heureux a conclu l’année avec 39 points en 33 matchs tout en imposant sa volonté physiquement.

Les Golden Knights de Vegas ont complété le contingent des recrues de la LHJMQ du premier tour en appelant le nom du centre des Olympiques de Gatineau, Zachary Dean, avec le 30e choix. Au cours de ses 23 matchs en 2020-2021, le talentueux attaquant élevé à Terre-Neuve s’est concentré sur son jeu dans les deux sens de la patinoire sous la direction du nouvel entraîneur-chef Louis Robitaille. Dean a prouvé que les points viendraient tout de même, enregistrant dix buts et dix passes tout en obtenant du temps de glace dans pratiquement toutes les situations clés au cours de la campagne des Olympiques.

Les rondes 2 à 7 du Repêchage 2021 de la LNH auront lieu samedi, à partir de 11h HE/12h HA. Suivez le tout en direct sur le Fil Twitter et le Blogue en direct de la LHJMQ.