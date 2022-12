Quatre joueurs de la LHJMQ représenteront le Canada au Mondial Junior de 2023

Hockey Canada a procédé à l’annonce des 22 joueurs nommés à l’équipe nationale junior du Canada en vue du Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF, qui aura lieu du 26 décembre au 5 janvier à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Deux gardiens de but, sept défenseurs et 13 avants ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et James Boyd (Midland, Ont./Ottawa, OHL), responsable des M20 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des activités hockey. L’entraîneur-chef Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL) et ses adjoints Stéphane Julien (Shawinigan, Qc/Sherbrooke, LHJMQ), Brent Kisio (Calgary, Alb./Lethbridge, WHL) et Alan Letang (Renfrew, Ont./Sarnia, OHL), de même que le consultant des gardiens de but Kelly Guard (Prince Albert, Sask./Prince Albert, WHL), ont également participé à la sélection.

Parmi les 22 joueurs, huit ont remporté la médaille d’or lors de l’édition 2022 du tournoi à Edmonton (Bedard, Del Mastro, Gaucher, Ostapchuk, Othmann, Roy, Stankoven, Zellweger).

« Nous sommes ravis de dévoiler les noms des 22 joueurs qui ont mérité la chance de représenter le Canada au Mondial junior, a affirmé Millar. Selon nous, nous avons formé un groupe avec beaucoup de profondeur et de talent qui nous donnera la meilleure occasion de défendre notre médaille d’or à domicile. Le camp de sélection a donné lieu à de nombreuses décisions difficiles, et nous tenons à féliciter nos joueurs et leurs familles. Nous avons hâte de les voir porter fièrement la feuille d’érable à Halifax et à Moncton. »

Voici les quatre joueurs de la LHJMQ qui représenteront le Canada au Mondial Junior de cette année :



Déf. | HINDS, Tyson / Phœnix de Sherbrooke / Anaheim 2021 (3/76)

Av. | DEAN, Zachary / Olympiques de Gatineau / Vegas 2021 (1/30)

Av. | GAUCHER, Nathan / Remparts de Québec / Anaheim 2022 (1/22)

Av. | ROY, Joshua / Phœnix de Sherbrooke / Montréal 2021 (5/150)

L’équipe nationale junior du Canada s’entraînera au Garcelon Civic Centre de St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, du 14 au 18 décembre en vue du Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF. En outre, l’équipe affrontera la Suisse le 19 décembre, la Slovaquie le 21 décembre et la Finlande le 23 décembre dans le cadre de son calendrier préparatoire.

Le Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF commence le lendemain de Noël avec quatre matchs. Le Canada a notamment rendez-vous avec la Tchéquie au Scotiabank Centre d’Halifax à 19 h 30 HA. Il affrontera aussi l’Allemagne, l’Autriche et la Suède en ronde préliminaire. Le tournoi prendra fin le 5 janvier avec les matchs pour les médailles de bronze et d’or.

TSN et RDS, les diffuseurs officiels de Hockey Canada, assureront une fois de plus une couverture exhaustive de l’événement en présentant les 31 matchs du tournoi, de même que les trois rencontres préparatoires d’Équipe Canada. En outre, TSN Radio offrira une couverture complète du tournoi.

(Source : Hockey Canada)