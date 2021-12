Quatre joueurs de la LHJMQ représenteront le Canada au Mondial Junior 2022

Au terme d’un camp de sélection de quatre jours, qui a compris deux matchs contre une équipe d’étoiles d’U SPORTS, 25 joueurs ont été nommés au sein de l’équipe nationale junior du Canada pour le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton et à Red Deer, en Alberta.

Trois gardiens de but, huit défenseurs et 14 avants ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et James Boyd (Midland, Ont./Ottawa, OHL), responsable des M20 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des équipes nationales.

L’entraîneur-chef Dave Cameron (Kinkora, Î.-P.-É./Ottawa, OHL) et les entraîneurs adjoints Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL), Louis Robitaille (Montréal, Qc/Gatineau, LHJMQ) et Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL), de même que le consultant des gardiens de but Olivier Michaud (Belœil, Qc/Drummondville, LHJMQ) ont également contribué à la sélection.

Voici les joueurs de la LHJMQ qui représenteront le Canada au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF :

Des huit joueurs qui ont été libérés du camp de selection du Canada, quatre rejoindront leur équipe de la LHJMQ au cours des prochains jours : Zach Dean (Mount Pearl, T.-N.-L./Gatineau, LHJMQ), William Dufour (Québec/Saint John, LHJMQ), Joshua Roy (Lévis, Qc/Sherbrooke, LHJMQ) et Hendrix Lapierre (Aylmer, Qc/Acadie-Bathurst, LHJMQ).

L’équipe nationale junior du Canada se rendra à Banff, en Alberta, pour un camp d’entraînement au Fenlands Banff Recreation Centre, qui aura lieu du 14 au 19 décembre. Elle prendra ensuite le chemin de Red Deer pour y disputer deux matchs préparatoires les 19 et 20 décembre, respectivement contre la Suisse et la Suède, avant d’aller à Edmonton pour affronter la Russie en conclusion d’En route vers le Mondial junior avec Lordco.

Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF commence le lendemain de Noël, où le Canada jouera un premier match, contre la République tchèque. En plus de son duel au premier soir du tournoi, le Canada affrontera l’Autriche le 28 décembre, l’Allemagne le 29 décembre et la Finlande le 31 décembre en conclusion de la ronde préliminaire. Tous les matchs d’Équipe Canada auront lieu à 17 h HR/19 h HE.

TSN et RDS, les diffuseurs officiels de Hockey Canada, assureront encore une fois une couverture et une analyse exhaustives du Mondial junior. TSN diffusera les 31 matchs du tournoi et cinq matchs préparatoires, tandis que RDS présentera les 31 parties du tournoi et trois duels préparatoires En outre, TSN Radio assurera une couverture exhaustive de l’événement.

Source : Hockey Canada