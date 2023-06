Quatre anciens de la LHJMQ aident Vegas à remporter la Coupe Stanley

Les Golden Knights de Vegas ont mis la main sur leur première Coupe Stanley hier soir afin de mettre un terme à leur sixième saison dans la Ligue nationale de hockey.

Force est d’admettre que ce championnat n’aurait pas été possible sans la contribution de quelques joueurs clés qui ont auparavant évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le meilleur des meilleurs

Jonathan Marchessault est l’exemple parfait d’un ancien de la LHJMQ qui a su tirer son épingle du jeu durant les séries éliminatoires de la LNH. L’ancien des Remparts de Québec a non seulement terminé au premier rang de la LNH au chapitre des buts, mais il a également fini au deuxième rang avec une récolte de 25 points en 22 matchs. Son rendement de +17 était également un sommet en séries.

Pour toutes ces raisons, le natif de Cap-Rouge était un choix logique pour l’obtention du Trophée Conn-Smythe, remis au Joueur le plus utile des séries éliminatoires de la LNH.

Une solide acquisition

L’ancien ailier des Wildcats de Moncton, Ivan Barbashev , s’est joint aux Golden Knights à la suite d’une transaction complétée à la fin du mois de février avec les Blues de St-Louis. Ironiquement, il a été échangé contre un autre produit de la LHJMQ, soit l’avant des Olympiques de Gatineau, Zachary Dean.

L’impact du patineur de 27 ans sur sa nouvelle équipe a été instantané. Barbashev s’est non seulement déniché un rôle au sein du premiers trio du club, mais il a également fait sa place sur les unités spéciales, tant en avantage qu’en désavantage numérique.

Celui qui a également remporté la Coupe Stanley avec les Blues en 2019 a récolté 18 points en 22 rencontres éliminatoires, soit le huitième plus haut total du circuit Bettman.

Le renfort des hommes forts

Les joueurs d’avant William Carrier et Nicolas Roy ont également eu leur mot à dire dans la conquête de la Coupe Stanley de Vegas. Bien qu’ils occupent des rôles de soutien, leurs contributions ont été nécessaires au succès du club.

Avec Roy qui évoluait au centre du quatrième trio de Vegas et Carrier à ses côtés, les deux hommes ont été de véritables canifs suisses pour la troupe de Bruce Cassidy. En 22 matchs, Roy a récolté 11 points, dont deux aides en avantage numérique et un but gagnant.

De son côté, Carrier a terminé avec un total de six points en 18 matchs, dont une passe en supériorité numérique, ainsi qu’un but gagnant.

Les quatre anciens de la LHJMQ se sont notamment illustrés dans la colonne des mises en échec tout au long des séries éliminatoires de 2023. Barbashev a terminé deuxième au sein des Golden Knights avec 64 mises en échec, Marchessault au quatrième rang de l’équipe avec 55, tout juste devant Carrier et Roy et leurs 48 mises en échec chacun.

