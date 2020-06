Profils des gérants d’équipement de 2019-2020 :

Gérants d’équipement

Bâton fracassé, casque de gardien de but détaché; nombreuses sont les situations où le gérant d’équipement doit intervenir. Mais leur travail ne se limite pas qu’à cela. Le rôle du gérant d’équipement est encore méconnu, voire sous-estimé aux yeux de plusieurs. C’est pourquoi nous vous présentons les membres de la confrérie des gérants d’équipement de la LHJMQ, ainsi qu’un bref aperçu de leur travail.

Les gérants d’équipement ne calculent pas leurs heures de travail. Ils sont souvent les premiers à l’aréna et les derniers partis. D’ailleurs, certains se sont même installés des lits à l’aréna, pour se reposer lorsqu’ils terminent aux petites heures du matin. Ce n’est pas non plus un hasard si la plupart ont des assistants pour leur donner un coup de main.

Ils doivent d’abord préparer le vestiaire ainsi que les bancs des joueurs, autant pour les pratiques que pour les parties. Ils doivent également se coordonner avec leurs confrères de l’équipe adverse quant à leur arrivée et leurs besoins (temps de glace, lavage, etc).

Les gérants d’équipement sont présents à tous les entraînements et à toutes les parties de l’équipe. Ils sont toujours à l’affût d’une pièce d’équipement brisée ou mal ajustée, que ce soit pour la réparer ou la remplacer. Ils se doivent d’être très organisés et alertes, car tout doit être exécuté très rapidement, en plein cœur de l’action.

En plus de prendre part à tous les voyages, ils sont en charge de préparer tout l’équipement nécessaire pour le séjour de l’équipe sur la route. La plupart coordonnent également la réservation des hôtels, des autobus, des repas, etc.

Les gérants d’équipement sont également en charge de faire les commandes avec les différents fournisseurs. Ils ont toutefois des ententes à respecter avec la Ligue canadienne de hockey quant aux fournisseurs d’équipement. C’est aussi le cas pour les commanditaires.

Ce n’est pas seulement dans la LNH que les joueurs ont des caprices ou des superstitions, dans la LHJMQ aussi! C’est pourquoi les gérants d’équipement s’assurent non seulement de répondre à leurs besoins, mais de les surpasser afin qu’ils puissent performer à leur maximum. On peut le dire, les joueurs sont traités aux petits oignons! Les pièces d’équipement de chacun des joueurs sont entretenues avec minutie par les gérants d’équipement, pour qui la performance et la sécurité sont des priorités.

_

Profils des gérants d’équipement de 2019-2020 :

George White – Titan d’Acadie-Bathurst

George vient de compléter sa 2e saison avec le Titan.

« J’ai travaillé dans le Junior A pendant 10 ans et quand j’ai eu la chance de remplacer Jean Huynh à Bathurst pour quelques semaines pendant qu’il travaillait avec Hockey Canada, j’ai saisi l’opportunité et j’ai continué avec l’équipe pendant la première ronde des séries éliminatoires. J’étais fasciné par le niveau d’hockey et de professionnalisme des joueurs et de l’organisation entière du Titan. Quand on m’a demandé de remplacer Jean qui quittait pour l’équipe de Sherbrooke après que Bathurst ait gagné la Coupe Memorial, j’ai sauté sur l’occasion. Je travaille avec le Titan depuis deux saisons et j’adore l’expérience. C’est un beau sentiment de faire partie de l’équipe des gérants d’équipement et de la famille de la LHJMQ. »

_

Brian St-Louis – Drakkar de Baie-Comeau

Brian est notre plus ancien gérant d’équipement avec 34 saisons sous sa cravate. Actuellement avec le Drakkar de Baie-Comeau, il a été auparavant avec les Olympiques de Hull. De plus, Brian a représenté la Ligue à de multiples occasions avec Hockey Canada dans des championnats internationaux.

« Ce que j’apprécie le plus de notre travail, ce sont les amitiés que nous tissons à travers la Ligue. C’est toujours plaisant de croiser un autre gérant d’équipement, entraîneur ou joueur et d’échanger des histoires ou tout simplement de discuter de notre quotidien. La possibilité de voyager partout en province et dans les maritimes, ou partout dans le monde, est un autre aspect de mon travail que j’aime bien. Les tâches sont multiples mais non routinières, ce qui fait que nos journées de travail passent vite. »

_

Martin Simoneau – Armada de Blainville-Boisbriand

Martin vient de conclure sa première saison à titre de gérant d’équipement, après avoir occupé le poste d’adjoint la saison précédente. Âgé de seulement 21 ans, il est l’un des plus jeunes à occuper ce poste à travers la Ligue.

« Être gérant d’équipement dans une ligue comme la LHJMQ est un rêve. Ce travail vient avec beaucoup de responsabilités au quotidien, donc il est primordial pour moi d’être constamment à jour et d’être à l’écoute des demandes des joueurs afin de répondre à chacun de leurs besoins, qui sont parfois bien particuliers. Ce que j’aime le plus de mon métier est le fait que chaque détail est important, donc il est primordial pour mon équipe et moi d’accorder une attention particulière à chacune des tâches que nous avons à accomplir. Dans notre travail, il n’y a pas de journée de congé. Nous travaillons sans relâche pour nous assurer que chaque joueur est comblé et que nous lui offrons le meilleur service possible. Tous les jours, les joueurs me poussent à devenir meilleur en m’amenant à un autre niveau et il n’y a pas de mot pour décrire le sentiment incroyable que l’on ressent en faisant partie d’une grande famille comme celle d’une équipe de la LHJMQ. »

_

Aidan Rafuse – Eagles du Cap-Breton

Après un court séjour à Halifax comme adjoint au gérant de l’équipement, Aidan vient de terminer sa troisième saison complète à la Ligue.

« J’ai toujours voulu travailler dans la LHJMQ, c’était un de mes objectifs. Après 10 ans de carrière au niveau universitaire (USports), me voici! »

_

Andrew MacNeil – Islanders de Charlottetown

Celui que l’on surnomme « Spider » vient de terminer sa 17e année dans la Ligue. Il a d’abord travaillé pour le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, qui est maintenant devenu les Islanders de Charlottetown.

« Ce que je préfère de mon emploi à la LHJMQ est de pouvoir travailler dans le monde du hockey dans un calibre très élevé dans ma ville natale et de rencontrer tant de gens formidables. De plus, j’aime voir les jeunes se faire repêcher, grandir en tant que personne et réussir dans la vie après leur carrière junior. »

_

Denis Tremblay – Saguenéens de Chicoutimi

Denis est sans aucun doute un vétéran dans notre Ligue, fort de 18 saisons d’expérience avec les Saguenéens.

« Ce que je préfère, c’est d’être en contact avec les jeunes. Cela nous garde jeune après tant d’années. Ce métier est une passion. »

_

Robert Pouliot – Voltigeurs de Drummondville

Robert a complété sa sixième année dans la Ligue. Désormais avec les Voltigeurs, il a aussi travaillé pour le Titan auparavant.

« Je connaissais ce domaine et je m’y suis donné à fond. J’apprécie particulièrement le contact avec les jeunes car c’est très enrichissant. Mais ce que j’aime le plus, c’est que tout soit fait le plus professionnellement possible afin que les joueurs puissent performer au maximum. »

_

Sergé Haché – Olympiques de Gatineau

Serge fait partie de la grande famille des Olympiques de Gatineau depuis 1988. Il a terminé sa 32e saison cet année dans la LHJMQ. Ce passionné a participé à cinq Coupes Memorial et à deux Championnats du monde avec Hockey Canada.

« Ce que j’aime le plus est d’être entouré de jeunes athlètes-étudiants talentueux, dévoués et disciplinés. Et ainsi les aider à grandir et devenir de bons citoyens productifs, tout en travaillant dans un sport qui les passionnent. »

_

Alex Ryan – Mooseheads de Halifax

La saison 2019-2020 était la première d’Alex avec Halifax. Il était avec Val-d’Or la saison passée et il a travaillé pendant quatre ans dans le sport universitaire avant cela.

« Ce que j’aime de mon poste de gérant d’équipement est d’être capable de travailler dans le merveilleux monde du hockey et de développer des amitiés. Je suis un fan de ce sport depuis mon enfance. De travailler avec des athlètes et des entraîneurs de ce haut calibre et de les voir performer à chaque jour est vraiment une bénédiction. J’ai aussi la chance de faire ce travail dans la magnifique ville d’Halifax et de travailler pour une organisation exceptionnelle que celle des Mooseheads est un honneur. Je suis très reconnaissant pour tout ce que le monde du hockey m’a apporté et je suis fier de faire partie de la LHJMQ. »

_

Craig Roper – Wildcats de Moncton

Craig vient de compléter sa troisième saison dans la LHJMQ et il est un gérant d’équipement depuis plus de 20 ans.

« Le hockey a toujours été une passion pour moi. Faire un travail qui me passionne dans ma ville natale est très spécial. Les Wildcats sont une organisation incroyable et je me considère très chanceux d’occuper ce poste. »

_

Stéphane Savard – Remparts de Québec

Stéphane a franchi le cap des 12 ans d’expérience cette saison avec les Remparts.

« Ce qui m’attache à la LHJMQ est le fait de travailler avec des jeunes athlètes-étudiants qui seront notre futur. Notre équipe est un peu le reflet de notre société; j’ai des futurs mécaniciens, des futurs docteurs, etc. Dans le moment présent, j’essaie de les aider avec les connaissances que j’ai, de les faire grandir au meilleur de leur potentiel. »

_

Francis St-Pierre – Océanic de Rimouski

Originaire de Rimouski et avec 23 années d’expérience dans le milieu du hockey, Francis a toujours la passion de son métier.

« J’ai la chance de pouvoir apporter mon expérience aux jeunes et de contribuer à leur progression à ma façon. Je me dépasse à tous les jours. J’aime les liens qui, au fil des ans, se sont tissés avec les jeunes qui ont poursuivi leurs rêves. Nous avons la chance de pouvoir s’entraider entre gérants d’équipement et c’est ce qui fait la force de notre ligue. Je suis privilégié de pouvoir travailler au sein de l’organisation de l’Océanic de Rimouski et de permettre à chaque joueur de pouvoir faire ce qu’il aime le plus, soit de jouer au hockey et atteindre leur but ultime. Chaque jour est différent et le travail d’équipe est essentiel et primordial pour leur permettre de vivre leur passion. »

_

Jean-François Larochelle – Huskies de Rouyn-Noranda

En poste depuis maintenant sept saisons avec les Huskies, Jean-François apprécie son expérience en terre natale.

« Étant à la recherche de nouveaux défis, je me suis joint à l’équipe durant les séries de 2013 en tant que bénévole pour en apprendre davantage sur le métier de « trainer ». L’expérience a été intéressante et j’ai joint l’équipe quelques mois plus tard. Après une septième saison avec les Huskies, je peux affirmer que mon travail est des plus enrichissants. Beaucoup de souvenirs se sont gravés dans ma mémoire mais, surtout, de nombreuses amitiés se sont créées. Travailler dans la LHJMQ est un travail des plus gratifiants! »

_

René Arbour – Cataractes de Shawinigan

René vient tout juste de compléter sa sixième saison avec les Cataractes.

« Ce que j’aime dans mon travail au sein de la LHJMQ, c’est l’amour du hockey ainsi que le contact avec les dirigeants, les entraineurs et les joueurs au jour le jour. J’apprécie l’entraide entre gérants d’équipement. Je donne toujours mon 100% pour tous et chacun afin que personne ne manque de rien, à domicile comme sur la route. »

_

Jean Huynh – Phoenix de Sherbrooke

Jean vient de terminer sa seconde saison avec le Phoenix après avoir complété une saison avec le Titan.

« La LHJMQ est une excellente ligue pour mon développement professionnel et personnel. Les gens qui nous entourent nous poussent à être meilleur dans nos tâches, mais aussi à être de meilleurs citoyens. Les relations avec les joueurs, les thérapeutes, les gérants d’équipements et le reste du personnel sont des liens importants pour moi. C’est devenu un métier que j’apprécie à chaque jour pour les relations formées, mais aussi pour les habiletés que j’apprends et que j’essaye de maîtriser au quotidien. Je cherchais à m’améliorer comme gérant d’équipement et la Ligue nous donne les ressources nécessaires et nous demande de garder de hauts standards. Je suis fier d’exercer cette profession. »

_

Tyler Jay – Sea Dogs de Saint John

Tyler vient de compléter sa première saison avec les Sea Dogs.

« Ce que j’aime dans mon travail à la LHJMQ est de tisser des liens avec des personnes comme les entraîneurs, l’équipe de gestion, les gens à la réception, les arbitres de la Ligue, les bénévoles et les joueurs. J’ai développé des amitiés dans cette ligue qui vont durer très longtemps. »

_

Jean Desjardins – Foreurs de Val d’Or

Jean vient de compléter sa première saison avec les Foreurs, après avoir travaillé pendant neuf années au niveau Junior AAA.

« J’aime le contact avec ces jeunes athlètes et côtoyer au quotidien des gens passionnés et passionnants dans la formidable école de vie qu’est le hockey. Planifier et faire le maximum afin qu’ils puissent performer dans les meilleures conditions possibles me passionne. Chaque jour est un nouveau défi qui me tarde de relever! »

_

Christian Tremblay – Tigres de Victoriaville

Christian, ou ceux qui le connaissent mieux sous son surnom de « Colosse », vient de compléter sa première saison complète comme gérant d’équipement des Tigres de Victoriaville. Par le passé, il a été assistant-gérant de l’équipement pour les Remparts de Québec pendant sept saisons (2009-2016). Avec cette équipe, il a eu la chance de participer à la finale de la Coupe du Président et à la Coupe Mémorial de 2015. Il a également participé aux Jeux du Canada en Alberta en 2019, où l’équipe masculine du Québec a gagné la médaille d’or. Christian, qui a toujours été un amoureux du hockey, compte près de 23 d’expérience dans le domaine.

« Pour moi, le côté le plus gratifiant de cet emploi est de voir l’évolution des jeunes au fil des années. Certains passeront de l’adolescence à l’âge adulte dans le circuit, et le personnel de soutien des équipes est aux premières loges pour voir ces changements. Nous sommes là pour s’occuper des joueurs, mais on les accompagne aussi dans plusieurs étapes de leur vie (études, hockey, vie communautaire, etc.). »