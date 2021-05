Profil d’officiel de la LHJMQ | Sylvain Losier

Le travail d’arbitre et de juge de ligne est souvent l’un des métiers que l’on sous-estime le plus dans le monde du hockey. Toutefois, sans leur dévouement, le sport de haut niveau serait tout simplement impraticable. Sylvain Losier, qui est juge de ligne dans la LHJMQ depuis maintenant près de 30 ans, est un de ces hommes au chandail rayé qui se retrouvent dans l’ombre plus souvent qu’à son tour.

Losier n’a toutefois jamais voulu être sous les feux de la rampe. Il a commencé à arbitrer à l’âge de 15 ans dans le but de se faire un peu d’argent de poche. Il prône sans arrêt le travail d’équipe et son amour pour le sport en expliquant pourquoi il est devenu un juge de ligne.

« On dépend beaucoup des autres. Les bonnes actions des autres vont avoir des impacts positifs sur soi et vice-versa », remarque Losier.

Étant déjà un joueur de hockey à l’époque, il a progressé très rapidement dans le monde de l’arbitrage, si bien qu’à 17 ans, seulement deux après ses premiers coups de sifflet, Losier se voyait déjà promu dans le rôle d’arbitre régional, ce qui lui permettait d’arbitrer des parties de catégories AA.

Les expansions dans la LHJMQ au début des années 1990 ont ouvert la porte à Losier pour qu’il fasse ses débuts dans le circuit Courteau. C’est avec l’arrivée des Foreurs de Val-d’Or en 1993-94 qu’il y effectuera ses premiers coups de patin.

Pour se faire une place parmi les meilleurs officiels au Québec, Sylvain met de l’avant la connaissance des règlements, la préparation physique et la connaissance des procédures. Il veut toujours donner le meilleur de lui-même pour assurer le bon déroulement des parties.

Après quelques saisons à arbitrer de manière sporadique, quatre ou cinq fois par mois, Losier prend de l’expérience et gagne la confiance de ses superviseurs. Il se remémore les moments où il était choisi pour être juge de ligne lors des parties du lundi soir du Titan de Laval.

« Souvent, il n’y avait seulement que le Titan qui jouait le lundi. Si j’étais choisi pour cette rencontre, je savais que je faisais du bon boulot », se rappelle le juge de ligne.

L’ascension de Sylvain ne faisait que débuter au début des années 2000. D’abord, 2001 est une grosse année pour lui alors qu’il est d’office pour le match des étoiles opposant les meilleurs joueurs de la LHJMQ aux vedettes de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) au Centre Molson. Puis, plus tard dans la saison, il participera à la finale de la Coupe du Président entre les Foreurs de Val-d’Or et le Titan d’Acadie-Bathurst, deux équipes qui ont eu une signification particulière dans les débuts de Losier dans la LHJMQ.

Cette finale des séries éliminatoires sera la première d’une longue série pour Losier qui a participé à toutes les finales depuis 2001 à l’exception de celles de 2007, 2008 et 2012.

Et il avait d’excellentes raisons de rater les finales de 2007 et de 2008 puisqu’il avait obtenu des opportunités qu’il ne pouvait pas refuser. En 2007, Losier s’était rendu à Moscou afin de participer au Championnat mondial de hockey de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Même son de cloche en 2008 alors qu’il répète l’expérience, cette fois à la maison alors que le championnat se déroule à Québec et Halifax.

Ce n’était toutefois pas les premières fois que Sylvain se retrouvait sur la patinoire pour des championnats mondiaux de l’IIHF, toutefois, sa première expérience ne se compare aucunement à celles vécues en 2007 et 2008.

En 2005, Losier s’est retrouvé au Mexique pour le Championnat mondial de troisième division. Les pays participants étaient le Mexique, l’Afrique du Sud, le Luxembourg, l’Irlande et l’Arménie. Il est arrivé à quelques reprises que Sylvain se retrouve parmi les meilleurs patineurs sur la patinoire durant le tournoi. Il se rappelle également de la victoire de 48-0 du Mexique face aux pauvres joueurs arméniens.

Cette expérience a été bénéfique puisqu’elle a ouvert la porte à Losier pour le Championnat mondial de hockey junior de 2006 à Vancouver, puis les mondiaux de Moscou et de Québec/Halifax un peu plus tard.

On ne peut passer sous silence la présence de Losier lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, alors qu’il a été d’office pour trois rencontres lors de la ronde préliminaire. Il a également voyagé en Suisse à la fin de l’année 2010 pour participer à la Coupe Spengler, un tournoi regroupant les meilleures équipes européennes et une équipe canadienne à Davos durant la période des fêtes.

Les succès d’Équipe Canada lors de ces nombreux championnats ont empêché Sylvain de participer aux finales de ces tournois. Il n’en garde pas de moins bons souvenirs pour autant ; il est fier de mentionner qu’il était sur place pour les célèbres buts de Jordan Eberle au Mondial Junior de 2009 et celui de Sidney Crosby aux Olympiques de 2010.

Les officiels de la LHJMQ doivent souvent concilier leur passion pour l’arbitrage à leur métier de tous les jours. Avant un récent changement de carrière, Losier a pratiqué le métier de pompier pendant de nombreuses années, ce qui a toujours été un de ses plus grands rêves.

Ses obligations en tant que pompier n’ont jamais réellement eu un impact direct sur sa carrière dans la LHJMQ puisqu’il réussissait à jongler brillamment avec ses deux passions. Mais en 2012, il n’a pas pu participer à certains stages offerts aux officiels de la LHJMQ dû à sa profession et, pour cette raison, il a dû mettre une croix sur sa participation à la Coupe Memorial de Shawinigan.

Il est important de noter qu’à ce jour, Sylvain a participé à toutes les Coupes Memorial tenues en sol québécois depuis 2003, à l’exception de cette édition de 2012.

Même avec un emploi du temps aussi chargé, il ne regrette toutefois absolument rien et il se considère extrêmement chanceux d’avoir pu vivre ses deux passions aussi intensément. En 2019, Sylvain Losier a enfilé son chandail rayé pour une 1000e partie dans la LHJMQ, exploit réalisé par seulement cinq juges de ligne avant lui.

Toutes ces réalisations démontrent bien la passion de Losier pour le hockey et son dévouement pour celui-ci. Encore aujourd’hui un excellent ambassadeur pour le hockey junior au Québec, il avoue ne pas être près de ranger son sifflet.

Même avec ce bagage incroyable, Sylvain demeure humble, lui qui est maintenant professeur au Collège Montmorency et fier papa d’un jeune homme de 20 ans.