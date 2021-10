Près d’une centaine d’anciens de la LHJMQ au sein des alignements LNH de 2021-2022

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé les alignements de ses 32 formations pour la saison régulière 2021-2022 et parmi ces derniers on retrouve 89 joueurs qui ont passé par la LHJMQ avant de faire le saut vers la meilleure ligue de hockey au monde.

Ces anciens de la LHJMQ se retrouvent sur la liste des joueurs actifs de leurs équipes respectives, ou bien sur leur liste de joueurs blessés.

Seuls les Sabres de Buffalo, les Flames de Calgary, les Hurricanes de la Caroline, les Oilers d’Edmonton et les Maple Leafs de Toronto ne misent sur aucun ancien de la LHJMQ au sein de leur alignement.

À l’inverse, la formation des Canadiens de Montréal est composée d’un impressionnant total de dix joueurs provenant de la LHJMQ, soit le plus haut nombre d’anciens au sein d’une même formation de la LNH. Tout juste derrière Montréal, on retrouve les Devils du New Jersey et les Flyers de Philadelphie, qui ont chacun six joueurs issus du circuit Courteau.

Les attaquants Hendrix Lapierre et Dawson Mercer, tous deux âgés de 19 ans, sont les seuls membres actuels de la LHJMQ à avoir débuter la saison régulière dans la LNH.

Voici la liste des anciens de la LHJMQ présentement dans la LNH :

_

Anaheim, Ducks (3)

Maxime Comtois, Nicolas Deslauriers, Benoit-Olivier Groulx

Arizona, Coyotes (3)

Dmitrij Jaskin, Liam O’Brien, Antoine Roussel

Boston, Bruins (4)

Patrice Bergeron, Charlie Coyle, Brad Marchand, Jakub Zboril

Buffalo, Sabres (0)

Aucun

Calgary, Flames (0)

Aucun

Caroline, Hurricanes (0)

Aucun

Chicago, Blackhawks (1)

Marc-André Fleury

Colorado, Avalanche (2)

Samuel Girard, Nathan MacKinnon

Columbus, Blue Jackets (1)

Jakub Voracek

Dallas, Stars (1)

Alexander Radulov

Detroit, Red Wings (2)

Adam Erne, Filip Zadina

Edmonton, Oilers (0)

Aucun

Floride, Panthers (3)

Anthony Duclair, Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar

Los Angeles, Kings (2)

Philip Danault, Vladimir Tkachev

Minnesota, Wild (2)

Frédérick Gaudreau, Dmitry Kulikov

Montréal, Canadiens (10)

Jake Allen, Alex Belzile, Jonathan Drouin, Samuel Montembeault, Cédric Paquette, Mathieu Perreault, David Savard

(*Blessés : Paul Byron, Mike Hoffman, Joël Teasdale)

Nashville, Predators (4)

Alexandre Carrier, Philippe Myers, Yakov Trenin

(*Blessé : Mathieu Olivier)

New Jersey, Devils (6)

Jonathan Bernier, Frédérik Gauthier, Ryan Graves, Nico Hischier, Dawson Mercer

(*Blessé : Corey Crawford)

New York, Islanders (4)

Anthony Beauvillier, Noah Dobson, Ross Johnston, Jean-Gabriel Pageau

New York, Rangers (3)

Samuel Blais, Julien Gauthier, Alexis Lafrenière

Ottawa, Sénateurs (4)

Drake Batherson, Thomas Chabot, Logan Shaw

(*Blessé : Clark Bishop)

Philadelphie, Flyers (6)

Nicolas Aubé-Kubel, Derick Brassard, Sean Couturier, Claude Giroux, Keith Yandle

(*Blessé : Samuel Morin)

Pittsburgh, Penguins (2)

Kristopher Letang

(*Blessé : Sidney Crosby)

San Jose, Sharks (3)

Timo Meier, Marc-Édouard Vlasic

(*Blessé : Jeffrey Viel)

Seattle, Kraken (3)

Alex Barré-Boulet, Jérémy Lauzon

(*Blessé : Yanni Gourde)

St-Louis, Blues (3)

Ivan Barbashev, David Perron, Marco Scandella

Tampa Bay, Lightning (3)

Mathieu Joseph, Nikita Kucherov, Ondrej Palat



Toronto, Maple Leafs (0)

Aucun

Vancouver, Canucks (5)

Conor Garland, Jaroslav Halak, Matthew Highmore, Zack MacEwen

(*Blessé : Guillaume Brisebois)

Vegas, Golden Knights (3)

William Carrier, Jonathan Marchessault

(*Blessé : Nicolas Roy)

Washington, Capitals (3)

Hendrix Lapierre, Anthony Mantha, Daniel Sprong

Winnipeg, Jets (3)

Nathan Beaulieu, Pierre-Luc Dubois, Nikolaj Ehlers