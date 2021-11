Près d’une centaine d’anciens de la LHJMQ au sein des alignements AHL de 2021-2022

La Ligue américaine de hockey (AHL) a dévoilé les alignements de ses 31 formations pour la saison régulière 2021-2022 et parmi ces derniers on retrouve 97 joueurs qui ont passé par la LHJMQ avant de faire le saut vers les rangs professionnels.

Tous ces anciens de la LHJMQ se retrouvaient sur la liste des joueurs actifs de leurs équipes respectives, ou bien sur leur liste de joueurs blessés, au début de la présente saison.

La formation des Americans de Rochester est la seule qui ne mise actuellement sur aucun ancien de la LHJMQ au sein de son alignement.

À l’inverse, le club école des Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval, est quant à lui composé d’un impressionnant total de onze joueurs provenant du circuit Courteau, soit le plus haut nombre d’anciens au sein d’une même formation de la AHL. Tout juste derrière Laval, on retrouve le Crunch de Syracuse et les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, qui ont chacun neuf représentants de la LHJMQ.

À noter que l’attaquant Ryan Francis, qui a débuté la saison au sein de l’alignement du Heat de Stockton, a depuis été retourné aux Sea Dogs de Saint John.

Voici la liste des anciens de la LHJMQ dans la AHL :

_

Abbotsford, Canucks (1)

Vincent Arseneau

Bakersfield, Condors (3)

Raphaël Lavoie, Olivier Rodrigue, Ostap Safin

Belleville, Senators (8)

Jonathan Aspirot, Philippe Daoust, Maxence Guenette, Kameron Kielly, Kevin Mandolese, Matt Murphy, Cédric Paré, Egor Sokolov

Bridgeport, Islanders (3)

Samuel Bolduc, Arnaud Durandeau, Dmytro Timashov

Charlotte, Checkers (2)

Christopher Gibson, Luke Henman

Chicago, Wolves (3)

Cavan Fitzgerald, Éric Gélinas, Spencer Smallman

Cleveland, Monsters (1)

Jean-François Bérubé

Colorado, Eagles (4)

Justin Barron, Alex Beaucage, Gabriel Fontaine, Benjamin Tardif

Grand Rapids, Griffins (3)

Jared McIsaac, Joseph Veleno, Dennis Yan

Hartford, Wolf Pack (1)

P.C. Labrie

Henderson, Silver Knights (1)

Daniil Miromanov

Hershey, Bears (1)

Zach Fucale

Iowa, Wild (2)

Dereck Baribeau, Alexander Khovanov

Laval, Rocket (11)

Jean-Christophe Beaudin, Gabriel Bourque, Laurent Dauphin, Jean-Sébastien Dea, Alexandre Fortin, Brandon Gignac, Raphaël Harvey-Pinard, Danick Martel, Carl Neill, Xavier Ouellet, Tobie Paquette-Bisson

Lehigh Valley, Phantoms (1)

German Rubtsov

Manitoba, Moose (3)

Thomas Caron, Leon Gawanke, Jimmy Oligny

Milwaukee, Admirals (2)

Frédéric Allard, Anthony Richard

Ontario, Reign (2)

Martin Frk, Jordan Spence

Providence, Bruins (4)

Samuel Asselin, Callum Booth, Jakub Lauko, Alex-Olivier Voyer

Rochester, Americans (0)

Aucun

Rockford, IceHogs (1)

Nicolas Beaudin

San Diego, Gulls (5)

Morgan Adams-Moissan, Simon Benoit, Nikolas Brouillard, Hunter Drew, Vincent Marleau

San Jose, Barracuda (3)

Artemi Kniazev, Nicolas Meloche, Adam Raska

Springfield, Thunderbirds (2)

Nikita Alexandrov, Mathias Laferrière

Stockton, Heat (5)

Ryan Francis, Alex Gallant, Jakob Pelletier, Mark Simpson, Dmitry Zavgorodniy

Syracuse, Crunch (9)

Gabriel Dumont, Shawn Element, Gabriel Fortier, Charles Hudon, Jimmy Huntington, Maxime Lagacé, Antoine Morand, Otto Somppi, Daniel Walcott

Texas, Stars (1)

Jérémy Grégoire

Toronto, Marlies (2)

Mikhail Abramov, Jeremy McKenna

Tucson, Roadrunners (2)

Michael Carcone, Bokondji Imama

Utica, Comets (2)

A.J. Greer, Jérémy Groleau

Wilkes-Barre/Scranton, Penguins (9)

Michaël Chaput, Louis Domingue, Alex D’Orio, Jan Drozg, Samuel Houde, Pierre-Olivier Joseph, Nathan Légaré, Christopher Merisier-Ortiz, Samuel Poulin