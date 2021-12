Première édition du Match de la fierté à Sherbrooke

Cet événement se veut une occasion de sensibiliser nos joueurs et le personnel, les partisans et la société en générale sur l’inclusion et ainsi aider à démarginaliser l’homosexualité / la bisexualité / la pansexualité, etc. avec l’implication des organismes LGBTQ+ de notre région.

Comme ligue de développement sportive, mais également sociale, nous avons aussi un rôle important à jouer pour créer un environnement favorable et sécuritaire pour les joueurs ou le personnel qui sont issus des minorités sexuelles ou culturelles.

Le sport pour tous!