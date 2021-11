Pour grand-papa, Jean

« Est-ce qu’il est trop tard pour participer à Hockey Fights Cancer? », demande Vincent Deschênes, notre jeune défenseur recrue, originaire de Trois-Rivières, la semaine dernière. « Parce que si on peut encore, j’aimerais rendre hommage à mon grand-père, Jean Hénault…» ajoute-t-il.

C’est ainsi qu’un mercredi matin, juste avant leur départ pour un voyage dans les Maritimes, les menant à disputer 3 matchs en 3 jours, on a pris le temps de faire une photo avec lui pour terminer le mois #HockeyFightsCancer avec son témoignage.

« Je voudrais avec mon témoignage le remercier de m’avoir donné et laissé cet exemple de battant et d’homme courageux. »

« Il est mort cet automne, en septembre, de complications liées à plusieurs cancers. Ça faisait des années qu’il déjouait les pronostics des médecins. Il n’a jamais abandonné les traitements, même s’il savait qu’il allait mourir. Il voulait continuer à vivre…, explique le numéro 5 du Drakkar, la voix fière. Je voudrais avec mon témoignage le remercier de m’avoir donné et laissé cet exemple de battant et d’homme courageux. »

Malgré la peine causée par la perte de son grand-père juste avant sa première saison dans la LHJMQ, Vincent se console en sachant qu’il a pu le voir jouer lors des matchs pré-saison. « Il nous suivait et venait nous voir dans tous les sports qu’on a pratiqués plus jeune, mon frère jumeau et moi. Il nous encourageait tout le temps », dit-il.

Merci Vincent pour ton témoignage à la mémoire de ton grand-père et on t’offre une pensée pour lui à ta prochaine présence sur la glace!