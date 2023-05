Plusieurs joueurs de la LHJMQ reconnus pour leur excellence académique

Comme la fin de la saison 2022-2023 ainsi que la conclusion de l’année scolaire sont à nos portes, l’Alliance Sport-Études a débuté il y a quelques jours sa remise de bourses d’études annuelle.

Ces dernières sont octroyées aux joueurs-étudiants de la LHJMQ qui ont su se distinguer dans leurs différents milieux académiques tout au long de la dernière année. Voici donc quelques-uns des joueurs qui ont été reconnus par leurs établissements scolaires.

_

Olivier Brideau est le lauréat, pour le Cégep à distance, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Brideau, gardien de but des Sea Dogs de Saint John, en est à sa première saison dans le circuit de la LHJMQ. Il a été sélectionné par cette équipe au deuxième tour du repêchage de 2021.

L’étudiant-athlète veut connaître du succès avec ses coéquipiers sur la glace, mais aussi à l’école. Tout en résidant au Nouveau-Brunswick, le jeune homme poursuit ses études en sciences humaines au Cégep à distance. Malgré cette situation particulière, il continue à faire preuve d’adaptation et de persévérance, ce qui lui a permis d’améliorer ses résultats scolaires au fil du temps.

Après son passage dans les rangs juniors, Brideau aimerait poursuivre une carrière d’hockeyeur professionnel ou universitaire, tout en ayant en tête le rêve d’un jour devenir avocat et de représenter la Couronne devant les tribunaux.

_

Zachaël Turgeon est le lauréat, pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Maintenant joueur de centre des Foreurs de Val-d’Or, Zachaël a réalisé l’exploit de remporter la Coupe du Président de 2021, alors qu’il portait les couleurs des Tigres de Victoriaville. Repêché par cette même franchise en 2019, le hockeyeur fait maintenant face au défi de concilier ses engagements scolaires et sportifs malgré de longs déplacements, étant donné qu’il dispute la moitié de ses matchs à l’extérieur de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’étudiant en sciences de la nature doit donc bien gérer son temps d’études et son horaire d’examens, et il y parvient grâce à sa motivation et à l’aide de ses professeurs.

Le jeune homme voudrait continuer son parcours académique à l’université pour devenir un jour physiothérapeute ou kinésiologue, tout en poursuivant sa carrière sportive en Amérique du Nord ou en Europe. Il se garde aussi une porte ouverte pour jouer dans le circuit universitaire canadien.

_

Fabrice Fortin est le lauréat, pour le Cégep de Chicoutimi, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Originaire de Saint-Félicien, Fabrice Fortin est un ailier gauche des Saguenéens de Chicoutimi. Le vétéran, qui en était à sa troisième saison avec les Sags, vient de conclure sa campagne la plus productive dans les rangs juniors. L’étudiant-athlète poursuit toujours son parcours scolaire en économie et gestion au Cégep de Chicoutimi.

Le jeune homme a connu des difficultés dans certains cours dès son entrée au Cégep, sauf qu’il ne s’est pas laissé abattre et il a mis les bouchées doubles afin d’assurer sa réussite. Il a d’ailleurs été nommé Joueur-étudiant du mois de la LHJMQ en septembre 2022.

L’étudiant-athlète de 20 ans tente maintenant d’obtenir une invitation afin de participer au camp d’entrainement d’une équipe de la Ligue nationale ou d’une équipe de la Ligue américaine. Après sa carrière sportive, il souhaite devenir entrepreneur dans le domaine de l’automobile ou des véhicules récréatifs.

_

Maxime Coursol est le lauréat, pour le Cégep de Rimouski, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Ailier droit de l’Océanic de Rimouski, Maxime Coursol a été repêché par cette équipe en première ronde du repêchage de 2021. Celui qui a été choisi Joueur-étudiant de la LHJMQ en octobre dernier est reconnu pour son autonomie ainsi que pour sa mise en place de méthodes de travail efficaces. En ajoutant à cela sa grande rigueur, on comprend rapidement qu’il représente un modèle à suivre pour ses coéquipiers, tant sur le plan sportif qu’académique.

L’étudiant en sciences humaines au Cégep de Rimouski amorcera sa troisième campagne avec l’Océanic à l’automne prochain.

_

Nathan Darveau est le lauréat, pour le Cégep de Victoriaville, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Gardien de but des Tigres de Victoriaville, Darveau étudie en sciences humaines au Cégep de Victoriaville. Après avoir aidé les Tigres à mettre la main sur la Coupe du Président en 2021, le gardien de but en a mis plein la vue durant la saison régulière 2022-2023. Finaliste au Trophée Michel-Brière comme Joueur le plus utile du circuit, il a conclu la saison au premier rang de la Ligue avec un pourcentage d’efficacité de .929%, au deuxième rang avec une moyenne de buts alloués de 2.34 et au sixième rang avec 27 victoires. Darveau se retrouve également au sein de la Première équipe d’étoiles de 2022-2023.

Comme pour plusieurs autres étudiants, sa transition entre le secondaire et le collégial n’a pas été simple. Cependant, le jeune homme a su se prendre en main rapidement en communiquant mieux et plus fréquemment avec ses professeurs. Il a également été en mesure de maximiser l’organisation de son temps entre ses études, son sport et ses autres occupations.

_

Source : Alliance Sport-Études