Plusieurs des plus grands noms de la LHJMQ dans les camps LNH de 2022-2023

Ce sont plus de 70 joueurs issus de la LHJMQ qui prennent part aux différents camps des 32 franchises de la LNH cette saison.

Que ce soit en participant au camp des recrues, au camp de perfectionnement ou bien au camp d’entraînement des formations de la LNH, les joueurs du circuit Courteau y prendront évidemment beaucoup d’expérience.

Des 72 espoirs présents dans ces camps, 43 d’entre eux ont été repêchés dans la LNH tandis que 29 ont suffisamment impressionné afin de se mériter une invitation.

Parmi les clubs de la LNH qui ne comprennent aucun joueur actuel de la LHJMQ au sein de leurs camps, on retrouve les Stars de Dallas, les Devils du New Jersey, les Islanders de New York, les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg. Du côté de la LHJMQ, seul le Drakkar de Baie-Comeau ne possède aucun joueur présentement chez les professionnels tandis que les Olympiques de Gatineau mènent le bal avec 12 représentants.

Voici donc les joueurs prenant part aux différents camps LNH cette saison, classés en ordre alphabétique en fonction de leurs équipes de la LHJMQ :

_

ACADIE-BATHURST

Bednar, Jan – Détroit

Kidney, Riley – Montréal

Lapierre, Hendrix – Washington

Melanson, Jacob – Seattle

Tourigny, Miguël – Montréal

BLAINVILLE-BOISBRIAND

Gendron, Alexis – Philadelphie

Guay, Patrick – Vegas

Lawrence, Josh – San Jose*

Schmitt, Brayden – Colorado*

CAP-BRETON

Buteau, François-James – Buffalo*

Ivan, Ivan – Détroit*

Kulish, Jiri – Buffalo

Langlois, Jeremy – Arizona

CHARLOTTETOWN

Brabenec, Jakub – Vegas

Horth, Michael – St-Louis*

Trudeau, William – Montréal

CHICOUTIMI

Gaudet, Marc-André – St-Louis

Newcombe, Jacob – Ottawa*

DRUMMONDVILLE

Diotte, Mikael – Colorado*

Elliott, Drew – Arizona*

Lamoureux, Maveric – Arizona

Mercer, Riley – Montréal*

Plandowski, Oscar – Detroit

GATINEAU

Belliveau, Isaac – Pittsburgh

Boutin, Olivier – Colorado*

Cormier, Cole – Arizona*

Dean, Zachary – Vegas

Hanelt, Haakon – Washington

Landry, Manix – Arizona

Luneau, Tristan – Anaheim

Nadeau, Olivier – Buffalo

Orr, Robert – Caroline

Savoie, Samuel – Chicago

Verreault, Antonin – Edmonton*

Warren, Noah – Anaheim

HALIFAX

Boucher, Evan – Calgary*

Dumais, Jordan – Columbus

Furlong, Jake – San Jose

L’Heureux, Zachary – Nashville

Vidicek, Markus – Arizona*

Whynot, Cameron – Calgary

MONCTON

Barbashev, Maxim – New York R.

Iasenza, Francesco – Colorado*

QUÉBEC

Bolduc, Zachary – St-Louis

Gaucher, Nathan – Anaheim

Huchette, Mikael – Philadelphie*

Komarov, Vsevolod – Buffalo

Malatesta, James – Columbus

Nause, Evan – Floride

Rochette, Théo – Philadelphie*

RIMOUSKI

Béland, Julien – Anaheim*

Brunet, Frédéric – Boston

Côté, Charles – Anaheim*

Hamrla, Patrik – Caroline

Mathieu, Jacob – Détroit*

ROUYN-NORANDA

Gill, Dyllan – Tampa Bay

Hujer, Jakub – Arizona*

SAINT JOHN

MacDonald, Cam – Tampa Bay

SHAWINIGAN

Booth, Angus – Los Angeles

Coulombe, Antoine – Montréal*

Veillette, William – Nashville*

SHERBROOKE

Flemming, Joseph – Vegas*

Gill, Justin – Vancouver*

Hinds, Tyson – Anaheim

Huckins, Cole – Calgary

Mianscum, Israel – Montréal*

Robillard, Jakob – Ottawa*

Roelens, Milo – Ottawa*

Roy, Joshua – Montréal

Spacek, David – Minnesota

VAL-D’OR

Robidas, Justin – Caroline

VICTORIAVILLE

Pellerin, Maxime – St-Louis*

_

*Joueur Invité