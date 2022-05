Plusieurs boursiers de la LHJMQ reconnus par l’Alliance Sport-Études

L’Alliance Sport-Études a profité de la conclusion de la saison régulière de la LHJMQ afin de remettre des bourses d’études à sept joueurs du circuit.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 46 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Voici donc les profils des joueurs de la LHJMQ qui sont récipiendaires d’une bourse régionale sport-études pour la saison 2021-2022 :

Olivier Boutin (Gatineau) :

Olivier Boutin est le lauréat, pour le Cégep de l’Outaouais, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

En plus de jouer au hockey pour les Olympiques de Gatineau de la LHJMQ, Olivier Boutin est également un étudiant en sciences, lettres et arts au Cégep de l’Outaouais. Le boursier régional a su impressionner ses proches par sa résilience et sa gestion du stress durant les deux dernières années, alors que ses horaires scolaire et sportif ont été passablement chamboulés.

Sportif talentueux qui a aussi joué au soccer, sport dans lequel il a été médaillé de bronze aux Jeux du Québec de 2016, l’étudiant-athlète a fait partie de l’équipe du Québec de hockey médaillée d’or aux Jeux du Canada de 2019. En 2019-2020, le défenseur était membre des Chevaliers de Lévis dans la ligue Midget AAA qui ont terminé la saison avec une fiche de 41-1.

Le jeune homme souhaite maintenant remporter la Coupe du Président et ensuite accéder au tournoi de la Coupe Memorial, ce qui pourrait lui servir de tremplin vers une place au repêchage de la Ligue nationale de hockey ou dans un autre circuit professionnel.

Après son passage au collégial, l’étudiant-athlète aimerait poursuivre des études en psychologie ou en kinésiologie.

Frédéric Brunet (Rimouski) :

Frédéric Brunet est le lauréat, pour le Cégep de Rimouski, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

L’automne dernier, Frédéric Brunet a participé au camp préparatoire des Panthers de la Floride. Il s’agit, selon lui, du fait saillant de sa carrière depuis qu’il a été repêché par l’Océanic de Rimouski en 2019, son équipe actuelle.

En prenant part au camp de sélection de ce club de la Ligue nationale de hockey, le défenseur a dû combler un retard scolaire de trois semaines. Il a suivi à la lettre la planification qui a été mise en place par lui et les différents intervenants du Cégep de Rimouski.

Le boursier régional souhaite un jour percer les rangs professionnels en Amérique du Nord ou bien en Europe.

Après l’obtention de son DEC en sciences humaines, le jeune homme veut poursuivre une formation afin de devenir pompier.

Édouard Carrier (Victoriaville) :

Édouard Carrier est le lauréat, pour le Cégep de Victoriaville, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Le hockeyeur Édouard Carrier est un étudiant-athlète qui porte les couleurs des Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ. L’étudiant-athlète a fait preuve de persévérance dans ses études en sciences de la nature au Cégep de Victoriaville où il est sorti de sa zone de confort en raison de ses nombreuses absences reliées à la pratique de son sport. Ses enseignants disent de lui qu’il est toujours prêt et positif pour réussir ses cours malgré les nombreux obstacles.

Le défenseur a été sélectionné par les Tigres en septième ronde du repêchage 2019. Avant d’accéder aux rangs juniors, il a fait partie de l’équipe des Chevaliers de Lévis qui a connu une saison de record avec une impressionnante fiche de 41 victoires et seulement 1 défaite.

Sur la glace, le boursier régional veut continuer à s’améliorer et un jour remporter la Coupe du Président.

Après ses études, il aimerait exercer le métier d’ingénieur civil.

Édouard Charron (Drummondville) :

Édouard Charron est le lauréat, pour le Cégep de Drummondville, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Joueur de centre des Voltigeurs de Drummondville, Édouard Charron a su surmonter des échecs et des difficultés au début de son parcours collégial. Le jeune homme a su aller chercher l’aide nécessaire pour être bien épaulé, ce qui lui a ensuite permis de retrouver le chemin de la réussite. Ses efforts soutenus ont été récompensés par des résultats scolaires à la hausse.

Celui qui en est à sa quatrième saison chez les Voltigeurs mentionne être fier de jouer dans la LHJMQ, alors qu’il n’a jamais été repêché par une équipe du circuit Courteau. Le hockeyeur souhaite maintenant jouer dans la ligue universitaire canadienne et ensuite accéder aux rangs professionnels.

Passionné par le monde des affaires, le boursier régional aimerait travailler dans ce domaine en plus de devenir entraîneur de hockey.

Christopher Innis (Chicoutimi) :

Christopher Innis est le lauréat, pour le Cégep à distance, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Christopher Innis est un défenseur des Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ. Il a déjà aussi porté les couleurs de l’Océanic de Rimouski et des Sea Dogs de Saint John. En 2019, il a eu la chance et l’honneur de rencontrer Sidney Crosby lors du retrait de son chandail par l’Océanic, club où ce dernier avait joué son hockey junior.

Le hockeyeur a fait preuve d’une belle autonomie et d’assiduité au cours des deux dernières années dans la poursuite de son parcours scolaire qui a été mis à l’épreuve par le chamboulement du calendrier de la Ligue et des différentes restrictions sanitaires. Celui qui est inscrit en sciences humaines au Cégep à distance veut continuer à jouer dans les rangs universitaires et éventuellement passer chez les professionnels.

Le boursier régional aimerait un jour œuvrer dans le milieu financier, plus particulièrement dans un poste de planificateur financier.

Charles-Antoine Lavallée (Shawinigan) :

Charles-Antoine Lavallée est le lauréat, pour le Cégep de Shawinigan, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Charles-Antoine Lavallée est actif dans la Ligue du hockey junior majeur du Québec depuis maintenant cinq saisons. Celui qui a d’abord porté les couleurs des Wildcats de Moncton joue pour les Cataractes de Shawinigan depuis la saison 2019-2020. Avant d’atteindre les rangs juniors, il a remporté le trophée Ken Dryden remis au meilleur espoir chez les gardiens de but midget AAA.

Le jeune homme qui étudie en sciences humaines au Cégep de Shawinigan est reconnu pour sa réussite académique et sa persévérance, tant à l’école que sur la glace. Ses coéquipiers et lui tenteront de remporter la Coupe du Président et la Coupe Memorial.

Après sa carrière junior, il souhaite continuer à jouer dans les rangs professionnels ou bien devenir policier.

Michael Pellerin (Chicoutimi) :

Michael Pellerin est le lauréat, pour le Cégep de Chicoutimi, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Défenseur et capitaine des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, Michaël Pellerin en est à sa quatrième année dans le circuit Courteau. Le jeune homme a su surmonter des difficultés d’apprentissage dans le cadre de ses études en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi pour favoriser sa réussite et ses efforts ont été récompensés lorsqu’il a été le joueur de son équipe à recevoir le prix Gervais-Munger, remis dans le cadre des journées de la Persévérance scolaire 2022.

L’an prochain, il portera les couleurs des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières avec l’espoir d’accéder un jour aux rangs professionnels.

Ensuite, le boursier régional voudrait devenir enseignant en éducation physique ou pompier.