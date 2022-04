Plusieurs anciens de la LHJMQ couronnés au championnat universitaire canadien

Composé majoritairement d’anciens du circuit Courteau, l’alignement des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a remporté le championnat canadien universitaire grâce à une victoire de 5-4 sur les Golden Bears de l’Alberta, dimanche soir, en Nouvelle-Écosse.

Le gardien de but Alexis Gravel a réalisé 66 arrêts dans la victoire des siens alors que Simon Lafrance a inscrit le but égalisateur en troisième période et a joué les héros en marquant le but gagnant en deuxième période de prolongation.

La finale du championnat canadien universitaire a été des plus spectaculaires, alors que les Patriotes ont comblé un retard de deux buts en troisième période pour s’offrir une chance de mettre la main sur le titre canadien en prolongation.

Le meilleur marqueur de l’UQTR en saison régulière, Simon Lafrance , a créé l’égalité, puis a accepté une belle remise à l’embouchure du filet pour sceller l’issue de la rencontre.

« Ce moment est indescriptible honnêtement. Le but égalisateur était déjà important pour moi, mais de marquer le golden goal, c’est juste fou », a mentionné l’ancien des Foreurs de Val-d’Or et des Tigres de Victoriaville. « Je vais m’en rappeler toute ma vie. C’est un moment qui va rester graver dans ma tête, car pour le reste de ma vie, je pourrai dire que je suis un champion canadien! », a ajouté Lafrance, qui terminera son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé dans deux ans.

De son côté, l’ancien portier des Mooseheads d’Halifax, Alexis Gravel , situe cette victoire très haut dans son palmarès personnel.

« Pour moi, ça se situe juste après avoir été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Je vais me souvenir de ce moment toute ma vie et je suis extrêmement fier de ramener la coupe en Mauricie », a raconté le choix de sixième tour des Blackhawks de Chicago en 2018. « Après avoir donné quatre buts sur 21 tirs, je savais que je devais en donner plus à mon équipe. Je croyais en nos chances de revenir, mais je savais que je ne devais rien laisser passer de plus. Quand les gars ont marqué les deux buts pour égaler la marque, j’étais vraiment content du caractère que nous venions de démontrer. J’y suis allé un lancer à la fois et le tout a payé! »

L’ancien des Foreurs et des Remparts de Québec, Samuel Hould , reconnaît également que cette victoire va directement au sommet de ses accomplissements en tant que joueur de hockey.

« Je suis très fier. C’était le match le plus important de ma carrière », a admis le défenseur. « Nous avions un groupe tellement spécial. Au même titre qu’à l’extérieur de la glace, nous étions tellement unis que nous croyions en nos moyens, malgré le déficit en troisième période. »

Originaire de Trois-Rivières, Hould réalise l’impact de cette victoire sur le programme de hockey des Patriotes.

« C’est une fierté de pouvoir ramener le championnat canadien en Mauricie. Cette victoire montre que le programme de l’UQTR est un programme d’excellence et je suis content de faire partie du groupe qui poursuit cette tradition », a-t-il remarqué. « Nous sommes très bien traités avec les Patriotes et on sait que l’UQTR est derrière ses équipes sportives. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur ce support. »

Avec la victoire, l’organisation trifluvienne a remporté le championnat canadien USports pour la cinquième fois de son histoire qui a débutée en 1969.

Une ligue à découvrir

La ligue USports regroupe 35 équipes universitaires de hockey masculin à travers le Canada, composées de plusieurs anciens de la Ligue canadienne de hockey.

« C’est un calibre de jeu très élevé. Les joueurs sont plus gros et plus forts physiquement que dans le junior majeur. C’est très rapide et il n’y a pas beaucoup d’espace sur la glace », a expliqué Hould, qui complètera cette année son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé.

Simon Lafrance abonde dans le même sens que son coéquipier.

« Le calibre de jeu est très sous-estimé. Pour moi, c’est meilleur que le hockey junior et c’est normal, car les joueurs sont plus vieux. Ceux qui ne me croient pas n’ont qu’à venir assister à un match l’année prochaine », a glissé celui qui souhaite poursuivre chez les professionnels une fois son parcours universitaire terminé.

La ligue USports est le meilleur moyen pour les joueurs de la LHJMQ de poursuivre leurs études, tout en poursuivant leur passion de jouer au hockey à un niveau élevé. Sur les 24 joueurs composant l’alignement des Patriotes de l’UQTR, 18 ont profité du programme de bourses d’études de la LHJMQ (16 actuellement et deux anciens). Les voici ;

Justin Bergeron – boursier actuel

Félix Boivin – boursier actuel

Mathieu Boucher – boursier actuel

Louis-Filip Côté – boursier actuel

Olivier Garneau – boursier actuel

Samuel Hould – ancien boursier*

Simon Lafrance – boursier actuel

Zachary Lavigne – boursier actuel

Jordan Lepage – boursier actuel

Loïck Léveillé – ancien boursier*

Samuel l’Italien – boursier actuel

Félix-Antoine Marcotty – boursier actuel

Jordan Martel – boursier actuel

Vincent Milot-Ouellet – boursier actuel

David Noël – boursier actuel

Félix Sabourin-Lauzon- boursier actuel

Julien Tessier – boursier actuel

Étienne Verrette – boursier actuel