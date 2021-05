Plusieurs anciens de la LHJMQ au cœur des séries de la LNH

Au total, ce sont 65 anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui font partie des formations de la Ligue nationale de hockey qui compétitionnent actuellement pour la Coupe Stanley de 2021.

Les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay, les champions en titre de la Coupe Stanley, sont les formations qui regroupent le plus d’anciens avec huit joueurs figurant au sein de leur alignement actuel. Le Wild du Minnesota et les Maple Leafs de Toronto ne comptent aucun ancien joueur de la LHJMQ parmi eux.

Les 18 équipes actuelles de la LHJMQ sont représentées par au moins un de leurs anciens, tandis que la défunte franchise des MAINEiacs de Lewiston a deux de ses anciens porte-couleurs en compétition pour la Coupe Stanley.

L’attaquant des Bruins Brad Marchand a été le meilleur pointeur de la saison régulière parmi les anciens joueurs de la LHJMQ grâce à ses 29 buts et 69 points en 53 matchs. Le joueur-étoile du Colorado Nathan MacKinnon (48PJ-20B-45A-65P) et le capitaine des Penguins Sidney Crosby (55PJ-24B-38A-62P) ont suivi leur compagnon de la Nouvelle-Écosse de près.

Le défenseur des Penguins Kristopher Letang (55PJ-7B-38A-45P) a terminé à égalité au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la LNH, tandis que le gardien de Vegas Marc-André Fleury a terminé dans le top 10 de la plupart des catégories de statistiques à sa position, y compris les victoires (26), la moyenne de buts alloués (1.98), le pourcentage d’arrêts (.928%) et les blanchissages (6).

Voici les 65 anciens de la LHJMQ actuellement affiliés aux équipes en séries de la LNH, classés par ordre alphabétique (dernière équipe de la LHJMQ entre parenthèses) :

Bruins de Boston (8)

Patrice Bergeron (Acadie-Bathurst), Callum Booth (Saint John), Charlie Coyle (Saint John), Jaroslav Halak (Lewiston), David Krejci (Gatineau), Jérémy Lauzon (Rouyn-Noranda), Brad Marchand (Halifax), Jakub Zboril (Saint John)

Hurricanes de la Caroline (1)

Cédric Paquette (Blainville-Boisbriand)

Avalanche du Colorado (4)

Samuel Girard (Shawinigan), Ryan Graves (Québec), Nathan MacKinnon (Halifax), Liam O’Brien (Rouyn-Noranda)

Oilers d’Edmonton (1)

Dimitry Kulikov (Drummondville)

Panthers de la Floride (5)

Anthony Duclair (Québec), Jonathan Huberdeau (Saint John), Samuel Montembeault (Blainville-Boisbriand), MacKenzie Weegar (Halifax), Keith Yandle (Moncton)

Wild du Minnesota (0)

Canadiens de Montréal (7)

Jake Allen (Drummondville), Alex Belzile (Rimouski), Paul Byron (Gatineau), Phillip Danault (Moncton), Jonathan Drouin (Halifax), Michael Frolik (Rimouski), Xavier Ouellet (Blainville-Boisbriand)

Predators de Nashville (3)

Alexandre Carrier (Gatineau), Mathieu Olivier (Sherbrooke), Yakov Trenin (Gatineau)

Islanders de New York (6)

Anthony Beauvillier (Shawinigan), Samuel Bolduc (Sherbrooke), Noah Dobson (Rouyn-Noranda), Ross Johnston (Charlottetown), Jean-Gabriel Pageau (Chicoutimi), Dmytro Timashov (Shawinigan)

Penguins de Pittsburgh (5)

Sidney Crosby (Rimouski), Alex D’Orio (Baie-Comeau), Frédérick Gaudreau (Drummondville), Maxime Lagacé (Sherbrooke), Kristopher Letang (Val-d’Or)

Blues de St. Louis (5)

Ivan Barbashev (Moncton), Samuel Blais (Charlottetown), Mike Hoffman (Saint John), David Perron (Lewiston), Marco Scandella (Val-d’Or)

Lightning de Tampa Bay (8)

Alex Barré-Boulet (Blainville-Boisbriand), Christopher Gibson (Chicoutimi), Yanni Gourde (Victoriaville), Mathieu Joseph (Saint John), Nikita Kucherov (Rouyn-Noranda), Ondrej Palat (Drummondville), David Savard (Moncton), Daniel Walcott (Blainville-Boisbriand)

Maple Leafs de Toronto (0)

Dommage.

Golden Knights de Vegas (5)

William Carrier (Drummondville), Marc-André Fleury (Cap-Breton), Tomas Jurco (Saint John), Jonathan Marchessault (Québec), Nicolas Roy (Chicoutimi)

Washington Capitals (3)

Philippe Maillet (Victoriaville), Anthony Mantha (Val-d’Or), Daniel Sprong (Charlottetown)

Winnipeg Jets (4)

Nathan Beaulieu (Saint John), Pierre-Luc Dubois (Blainville-Boisbriand), Nikolaj Ehlers (Halifax), Mathieu Perreault (Acadie-Bathurst)