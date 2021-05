Plus de 40 espoirs LHJMQ sur la liste finale 2021 de la Centrale de recrutement LNH

La Centrale de recrutement de la LNH a dévoilé sa dernière liste de la saison qui contient les espoirs à surveiller en vue du Repêchage LNH de 2021.

Ce sont 44 joueurs de la LHJMQ qui ont piqué la curiosité des experts en recrutement. Parmi ce contingent, cinq joueurs ont été classés à titre de sélections potentielles de première ronde, incluant les attaquants Zachary Bolduc, Xavier Bourgault, Zachary Dean et Zachary L’Heureux ainsi que le défenseur Evan Nause.

Six gardiens de but de la LHJMQ voient également leur nom figurer sur la liste finale tout comme quatre espoirs choisis lors de la Séance de sélection européenne de la LCH, incluant le suisse Lorenzo Canonica, le russe Evgenii Kashnikov, le finlandais Viljami Marjala et le gardien slovaque Samuel Hlavaj.

Avec cinq de leurs joueurs listés par la Centrale de recrutement de la LNH, le Titan d’Acadie-Bathurst, les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec mènent les autres franchises de la LHJMQ au niveau des espoirs répertoriés, tout juste devant les Sea Dogs de Saint John et le Phoenix de Sherbrooke qui en comptent quatre chacun.

Voici le rang et le nom des joueurs de la LHJMQ sur la liste finale de la Centrale :

13 | BOURGAULT, XAVIER – SHAWINIGAN – C

17 | BOLDUC, ZACHARY – RIMOUSKI – C

21 | DEAN, ZACHARY – GATINEAU – C

22 | NAUSE, EVAN – QUÉBEC – DG

30 | L’HEUREUX, ZACHARY – HALIFAX – AG

_

44 | WHYNOT, CAMERON – HALIFAX – DG

47 | ROBIDAS, JUSTIN – VAL-D’OR – C

48 | HUCKINS, COLE – ACADIE-BATHURST – C

49 | KIDNEY, RILEY – ACADIE-BATHURST – C

62 | CANONICA, LORENZO – SHAWINIGAN – C

64 | MALATESTA, JAMES – QUÉBEC – AG

_

65 | MARJALA, VILJAMI – QUÉBEC – AG

66 | ROY, JOSHUA – SHERBROOKE – AD

68 | TRUDEAU, WILLIAM – CHARLOTTETOWN – DG

73 | HINDS, TYSON – RIMOUSKI – DG

75 | BELLIVEAU, ISAAC – GATINEAU – DG

76 | ORR, ROBERT – HALIFAX – AD

80 | REYNOLDS, PETER – SAINT JOHN – C

94 | PLANDOWSKI, OSCAR – CHARLOTTETOWN – DD

_

101 | NADEAU, OLIVIER – SHAWINIGAN – AD

108 | LANDRY, MANIX – GATINEAU – C

115 | MELANSON, JACOB – ACADIE-BATHURST – AD

_

130 | KASHNIKOV, EVGENII – GATINEAU – DG

132 | MACARTHUR, BENNETT – ACADIE-BATHURST – AG

136 | MACDONALD, CAMERON – SAINT JOHN – C

137 | TRENHOLM, CONNOR – CAP-BRETON – C

155 | DAIGLE, NICOLAS – VICTORIAVILLE – C

157 | TOURIGNY, MIGUEL – BLAINVILLE-BOISBRIAND – DD

_

164 | BIGGAR, ZACH – ACADIE-BATHURST – DG

167 | ROCHETTE, THÉO – QUÉBEC – C

170 | SAVOIE, CHARLES – SAINT JOHN – AG

180 | BOYD, BEN – CHARLOTTETOWN – AG

188 | TRUCHON, CHARLE – QUÉBEC – DG

_

202 | MIANSCUM, ISRAEL – SHERBROOKE – AG

204 | DIOTTE, MIKAEL – DRUMMONDVILLE – DD

214 | BRUNET, FREDERIC – RIMOUSKI – DG

217 | ROELENS, MILO – SHERBROOKE – C

218 | PILOTE, CHARLES-ANTOINE – MONCTON – DG

Cliquez ici pour consulter la liste complète des patineurs nord-américains

Voici le rang et le nom des gardiens de la LHJMQ sur la liste finale de la Centrale :

4 | ADAM, OLIVIER – BLAINVILLE-BOISBRIAND – G

5 | DESPATIE, EMERIK – GATINEAU – G

7 | LAPENNA, FRANCESCO – DRUMMONDVILLE – G

17 | HLAVAJ, SAMUEL – SHERBROOKE – G

21 | PATENAUDE, NOAH – SAINT JOHN – G

27 | BLACKBURN, WILLIAM – VAL-D’OR – G

Cliquez ici pour consulter la liste complète des gardiens nord-américains