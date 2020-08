Pierre Cholette embauché à titre de Directeur du CSR

La Ligue de hockey junior majeur du Québec et son département des opérations hockey sont fiers d’annoncer que le recruteur Pierre Cholette a été nommé à titre de Directeur de la Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ.

Cholette, qui compte plus de 23 ans dans le domaine du recrutement, quitte un poste qu’il occupait depuis 2018 avec la Centrale de recrutement de la LNH, pour revenir au niveau du CSR. Il est embauché comme directeur, en remplacement de Patrick Desrosiers, qui est devenu en juillet dernier le nouveau recruteur-chef des Olympiques de Gatineau après seulement une saison à la tête de la centrale de recrutement de la LHJMQ.

« Je suis honoré d’accepter ce nouveau défi. Après avoir travaillé comme recruteur des Remparts de Québec de 1997 à 2002 pour devenir par la suite, directeur-gérant des Commandeurs de Lévis durant deux saisons dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. Après avoir passé la saison 2004-2005 comme recruteur au CSR, je suis devenu le recruteur-chef des Tigres de Victoriaville durant 12 ans de 2005 à 2018. Mon cœur bat au rythme de la ligue depuis mon implication dans le hockey et je suis très conscient du rôle à jouer et de mes nouvelles responsabilités. Je vais faire tout mon possible pour répondre aux attentes de nos équipes », a mentionné Cholette.

Son rôle comprend notamment la coordination de neuf recruteurs, soit cinq au Québec et quatre dans les Maritimes. Le mandat du département est de rassembler un maximum d’information et de fournir aux 18 équipes les outils nécessaires pour le processus de recrutement qui mène au prochain repêchage de la LHJMQ. Le dépistage, l’évaluation et le recrutement des meilleurs espoirs du Québec, des quatre provinces atlantiques et des six états américains de la Nouvelle-Angleterre sont au cœur de cet important mandat.