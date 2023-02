Pascal Daoust relevé de ses fonctions

Les Foreurs de Val-d’Or annoncent que Pascal Daoust a été relevé de ses fonctions de directeur-gérant.

_

DÉCLARATION DE DANY MARCHAND, PRÉSIDENT DES FOREURS DE VAL-D’OR :

‘’Suite à l’analyse de nos performances des dernières années, nous avons déterminé qu’il serait dans les meilleurs des intérêts pour l’organisation de prendre une nouvelle direction au niveau de la gestion de nos opérations hockey et de relever Pascal Daoust de ses fonctions de directeur-gérant des Foreurs de Val-d’Or’’.

« Au nom du groupe de propriétaires, je tiens à remercier Pascal pour son dévouement en tant que directeur-gérant depuis son embauche en 2016, et lui souhaitons tout le meilleur pour le futur’’.

« Les Foreurs jouissent d’une riche tradition au sein de LHJMQ et comprenons que depuis quelques saisons, nos performances ne sont pas à la hauteur de nos attentes et de celles de nos précieux partisans. Bref, nous ferons tout le nécessaire pour que la ville et nos partisans puissent avoir une équipe gagnante.’’

« Enfin, je suis confiant que nous trouverons sous peu la personne qui sera désignée pour prendre la tête de notre département hockey et de pouvoir la présenter à la population et aux médias.’’

Une conférence de presse est prévue jeudi le 9 février 2023 à 14h dans la salle VIP du Centre Agnico Eagle. D’ici la conférence de presse, l’organisation n’émettra aucun commentaire.