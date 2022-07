Partisan de la semaine | Stacie Smith (Saint John)

Stacie Smith est une fière partisane des Sea Dogs de Saint John. Depuis qu’elle a eu l’occasion de rencontrer l’équipe alors qu’elle visitait son école secondaire durant la saison 2006-2007, elle assiste aux matchs, à domicile et à l’étranger, pour encourager ses favoris!

Même après avoir déménagé à Halifax, Stacie a continué d’encourager les Sea Dogs. En retournant au Nouveau-Brunswick cette année pour aller à l’université, elle a pu redevenir une détentrice de billets saison pour la première fois depuis 2012!

Stacie suit l’équipe et on peut souvent la retrouver sur Twitter en train de parler des résultats des matchs ou de connecter avec d’autres mordus des Sea Dogs.

« Les Sea Dogs sont la raison pour laquelle je me suis lancée dans le hockey scolaire et la raison pour laquelle j’ai tant apprécié ce sport, sur et en dehors de la glace », a déclaré Stacie. « Cette équipe m’a également permis de développer des relations assez spéciales, ce dont je serai toujours reconnaissante. »

En tant que gardienne de but de son école secondaire, Stacie s’est inspirée de son joueur préféré, Jacob DeSerres, lui qui a aidé les Sea Dogs à remporter la Coupe Memorial en 2011. Elle estime que c’est en l’utilisant comme modèle qu’elle est parvenue à peaufiner son jeu.

Comme beaucoup d’autres partisans des Sea Dogs, l’équipe de 2010-2011 occupera toujours une place spéciale dans son cœur.

« J’ai assisté à la soirée de visionnement au Harbour Station lorsque les Sea Dogs ont disputé la finale de la Coupe Memorial en 2011 », a déclaré Stacie lorsque questionnée sur son plus beau souvenir à ce jour. « C’était un moment spécial, de les voir gagner, entourés des autres partisans, et toute l’excitation qui s’en est suivie. C’était incroyable de quitter l’aréna et d’entendre toutes les voitures klaxonner et l’excitation dans la ville ; c’est quelque chose que je n’oublierai jamais! »

Cette année, les Sea Dogs ont accueilli et remporté la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia. Stacie a donc pu se créer de nouveaux moments inoubliables, en direct et en personne!