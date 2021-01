Partisan de la semaine | Ron et Nan Leger (Wildcats)

Ron et Nan Leger sont parmi les plus grands partisans des Wildcats au monde et ils le sont depuis la saison inaugurale de 1995-1996 au Colisée de Moncton. Ils ne sont pas uniquement des partisans ; ils sont aussi de fiers membres du Club des supporteurs des Wildcats, un groupe qui fait du bénévolat dans plusieurs des activités de l’équipe durant la saison.

Ron est un mordu de hockey depuis son plus jeune âge, donc, lorsque les Wildcats ont fait leur entrée dans la ligue, il a eu un intérêt immédiat. Avec son épouse Nan à ses côtés, les deux se sont embarqués dans une aventure qui allait faire d’eux les plus grands partisans des Wildcats.

Après avoir été questionnée sur ce que représentait l’équipe pour eux, Nan a répondu : « C’est la source principale de divertissement de mon mari pendant l’hiver, il suit de près tout ce qui se passe avec l’équipe. Et c’est pareil durant l’été. »

En parlant d’intérêt, Ron Leger a entièrement dédié le sous-sol de sa maison aux objets souvenirs qu’il a collectionné au fil des ans. On y retrouve des photos de pratiquement tous les joueurs qui ont déjà sauté sur la glace dans un uniforme des Wildcats, et bien plus!

Ron et Nan sont le genre de personnes que n’importe quelle équipe serait chanceuse de compter parmi ses partisans. Ils ont démontré leur dévouement et leur passion envers l’équipe depuis le jour un et nous ne pourrions être plus contents de les avoir au sein de la grande famille de la LHJMQ!