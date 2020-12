Partisan de la semaine | Mike O’Hearon (Sea Dogs)

Mike O’Hearon connaît son hockey. En tant que grand partisan de la LHJMQ et de la LNH, il n’en a jamais assez de ses équipes favorites. Pour lui, rien n’est plus important que d’écouter tous les matchs des Sea Dogs qu’il peut. En tant que détenteurs de billets de saison, lui et ses enfants sont toujours assis derrière le banc de Saint John, faisant du bruit, et encourageant les gars!

Ne se contentant pas uniquement des matchs à domicile, Mike en a fait une tradition de se joindre au voyage d’autobus annuel des détenteurs de billets de saison des Sea Dogs. Dans toutes saisons non-affectées par la Covid, le véritable mordu admet qu’il adore apporter sa partisanerie envers son équipe dans les arénas adverses!