Partisan de la semaine | Micheline Lemonnier (Baie-Comeau)

Il y a plusieurs façons de s’impliquer en tant que partisan d’une équipe de hockey. Pour plusieurs, arborer les couleurs et être présents à tous les matchs constituent une belle façon d’offrir un support à son équipe favorite.

Pour Micheline Lemonnier par contre, ce n’est pas suffisant. Cette partisane du Drakkar a donc décidé de rejoindre les rangs de l’équipe en tant qu’interprète de l’hymne nationale avant les rencontres. C’est avec tout l’entrain et la passion du monde qu’elle se dirige sur la patinoire du Centre Henry-Leonard pour donner le chant qui lance les hostilités du Drakkar à domicile.

Micheline n’est pas seulement active les soirs de match. Elle offre constamment son support aux joueurs sur les différentes publications effectuées par le Drakkar sur les médias sociaux. Pour chacun des messages transmis par l’organisation, il faut s’attendre religieusement à un « GO Drakkar GO » accompagné de mots d’encouragements, les plus originaux les uns que les autres.

C’est grâce à des personnes passionnées comme Micheline que l’organisation du Drakkar continue d’avancer au quotidien avec la même vigueur.

Merci pour ton implication au sein de notre grande famille Micheline!