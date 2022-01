Partisan de la semaine | Lise Boudreau et Jean-Claude Tondreau

Lise et Jean-Claude sont deux passionnées de hockey et des partisans très cher à l’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda.

Il y a tellement longtemps que Lise et Jean-Claude ont leurs billets de saison et soutiennent la meute que ceux-ci ne peuvent plus compter le nombre exact d’années depuis leur premier match!

Si vous leur posez la question, ils vous répondront avec un sourire contagieux : « Plus de 15 ans c’est sûr! »

L’organisation des Huskies est fière de pouvoir compter sur des partisans aussi fidèles que Jean-Claude et Lise. Et ce, année après année!