Partisan de la semaine | Les sœurs Leblanc (Rouyn-Noranda)

Partisan de la semaine veut dire une personne. Mais on ne pouvait pas vous en présenter seulement une, car elles viennent en paire.

Voici les sœurs Leblanc! À gauche, on retrouve Loulou. Et à droite, Joëlle.

Ce sont de vraies partisanes qui s’investissent à 200%! Elles et leurs conjoints suivent les Huskies depuis plus de 23 ans. En plus d’être présentes à toutes les parties à domicile, les sœurs sont TOUJOURS parmi les premières arrivées à l’aréna.

Les sœurs Leblanc ont toujours soutenu l’équipe. Elles sont présentes pour les joueurs à leur arrivée à l’aéroport, elles assistent aux parades, et à pratiquement tous les évènements qui concernent les Huskies! Elles font leur tour à la boutique de l’aréna à TOUS les matchs pour y voir les nouveautés.

En résumé, pour les sœurs Leblanc, ce sera toujours : GO HUSKIES GO!