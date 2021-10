Partisan de la Semaine | Leann Lapointe (Acadie-Bathurst)

Leann Lapointe est une grande partisane de la LHJMQ et encore plus du Titan! Pour elle, rien n’est plus important que de regarder autant de matchs du Titan que possible au cours d’une saison. Dire que Leann est la partisane n°1 d’Acadie-Bathurst ne le rend pratiquement pas justice, car elle est bien plus qu’une simple admiratrice. Elle est une partie importante de la famille du Titan.

À chaque match, elle est assise à côté du banc des joueurs, leur donnant des tapes d’encouragement alors qu’ils prennent la glace – une petite tradition qui lui manque énormément avec les restrictions de la COVID-19. Cependant, Leann n’est jamais loin. Elle est souvent la première partisane à arriver à l’aréna, et parfois elle est même là avant les joueurs!

Non seulement Leann est une passionnée du Titan, mais elle est également toujours prête à offrir son aide à l’équipe. Son dévouement de longue date n’est pas passé inaperçu ; en 2017, elle a été récipiendaire du prix de Bénévole de l’Année.

L’organisation du Titan est vraiment chanceuse d’avoir des partisans aussi passionnés et uniques, tels que Leann.