Partisan de la semaine | Kim Davidson (Halifax)

Kim Davidson est l’une des partisanes les plus dévouées des Mooseheads d’Halifax.

Elle a commencé à assister régulièrement aux matchs en 2003 en compagnie de son mari Shawn, un photographe passionné, et elle est rapidement devenue accrochée à la LHJMQ.

Ils ont tellement aimé regarder les Mooseheads qu’ils ont décidé de devenir des détenteurs de billets de saison l’année suivante. Ils sont des habitués de l’aréna depuis. Kim dit que l’une des choses qu’elle préfère de son abonnement de saison n’est pas seulement le hockey, mais aussi l’aspect social qui vient en assistant aux matchs.

« J’aime faire partie du groupe de supporters. Nous avons fait de nombreux voyages lorsque l’équipe envoie des fans en bus aux matchs sur la route », dit-elle. « Je me suis fait pas mal d’amis lors de ces voyages et j’ai appris à connaître quelques personnes assises dans ma section et aux alentours. »

Kim éprouve un sentiment de fierté d’avoir l’occasion unique de voir de jeunes joueurs arriver chez les Mooseheads à l’âge de 16 ans et devenir des vedettes et, dans certains cas, avoir la chance de passer à la LNH.

« J’étais là lorsque Nathan Mackinnon a marqué cinq buts contre Québec lors de sa saison recrue. L’expression sur son visage n’avait pas de prix! », se souvient-elle.

Kim et Shawn se sont amusés comme des fous pendant le tournoi de la Coupe Memorial de 2019, lorsque les Mooseheads ont accueilli le championnat de la LCH.

» C’était un événement tellement excitant « , sourit-elle. « Nous avons tous les deux pris une semaine de congé et avons tout simplement apprécié chaque minute. L’atmosphère, les différentes équipes, les concerts et tous les aménagements étaient tout simplement incroyables. »

Avoir des fans comme Kim Davidson est ce qui rend l’atmosphère d’Halifax si attrayante pour les joueurs de toute la ligue qui y jouent, que ce soit en tant que membres de l’équipe locale ou en tant que visiteurs.

Pour Kim, il n’y a aucune autre équipe qu’elle aimerait encourager.

« Je suis définitivement une partisane des Mooseheads pour la vie ».