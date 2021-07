Partisan de la semaine | Karine Teasdale (Armada)

Karine Teasdale est devenue partisane de l’Armada dès la première année que l’équipe s’est installée à Blainville-Boisbriand, en 2011. D’ailleurs, elle a prouvé son amour pour la nouvelle équipe en l’accompagnant lors de son voyage à Rimouski à sa première saison.

Au fil des ans, Karine a eu la chance de rencontrer des joueurs formidables avec qui elle garde encore contact. Elle se dit fière d’avoir vu grandir sous ses yeux les Montembeault, Roy, Teasdale, Henman, Paquette, Katerinakis, et bien d’autres.

Elle est également fière de voir le parcours incroyable de cette équipe qui, peu importe sa taille, fournit constamment des efforts à chaque match et compétitionne année après année. Jamais l’équipe ne l’a déçue.

Pour elle, l’Armada de Blainville-Boisbriand c’est plus qu’une simple équipe de hockey. Ce sont des joueurs et des membres du personnel qui deviennent des amis sur qui elle et les autres partisans peuvent compter, surtout dans les moments plus difficiles de la vie.

Sans surprise, une mordue comme Karine se mérite amplement l’honneur du Partisan de la semaine!