Partisan de la semaine | Jon et Marky (Titan)

En tant que détenteurs de billets de saison depuis plusieurs années maintenant, ce n’est plus un secret pour personne que Jonathan et Marc-André sont parmi les partisans les plus passionnés du Titan d’Acadie-Bathurst.

Il y a quatre ans, ils ont trouvé une nouvelle façon d’exprimer leurs émotions fortes envers l’équipe en lançant le balado « Sur la Route du Junior ». L’émission en ligne, qui se concentre sur le Titan mais couvre également le reste de la LHJMQ, est devenue très populaire parmi les partisans et la communauté.

Souvent les derniers à quitter l’aréna lors des matchs à domicile, Jon et Marky prennent toujours le temps d’informer les partisans du résultat de la partie via leurs émissions d’après-match sur Facebook Live. Leur enthousiasme, leur passion et leur soutien envers l’équipe du Titan sont admirés et appréciés.

Pour en savoir un peu plus sur ces deux mordus d’Acadie-Bathurst, voici un topo qui avait été filmé sur eux lors du Repêchage LHJMQ 2019 :