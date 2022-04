Partisan de la semaine | Georgina Burke (Eagles)

Les Eagles du Cap-Breton sont fiers de désigner Georgina Burke comme Partisan(e) de la semaine dans la LHJMQ. Georgina possède un abonnement de saison des Eagles (et occupe le même siège!) depuis la saison inaugurale en 1997 et n’a manqué qu’un seul match au cours de cette période.

Elle a fait plusieurs scrapbooks de toute l’histoire des Eagles et possède plusieurs énormes cartables qui contiennent tous les articles de journaux, toutes les photos de l’équipe et les différentes réalisations dans l’histoire de l’équipe. Georgina a même contribué à l’histoire des Eagles elle-même lorsqu’elle a gagné un concours pour devenir entraineuse d’un match de pré-saison et que l’équipe a gagné!

Georgina s’est également assurée de suivre les anciens des Eagles qui sont dans la LNH. Elle s’est rendue à Las Vegas et s’est assise derrière le filet pour voir Marc-André Fleury, qui est venu la saluer lorsqu’il l’a vue porter l’ancien logo des Screaming Eagles. Et elle a attiré l’attention d’un ancien des Eagles et membre des Sabres de Buffalo à l’époque, Adam Pardy, lorsqu’elle a assisté à un match à Tampa Bay en portant son gilet à thématique rose des Eagles.

Les Eagles sont très reconnaissants d’avoir une partisane aussi dévouée que Georgina Burke. Merci pour tout, Georgina!