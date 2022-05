Partisan de la semaine | François Lemire (Phœnix)

François Lemire est l’un des plus grands partisans du Phœnix de Sherbrooke depuis 2012.

Il possède ses billets de saison, en compagnie de sa conjointe, depuis le tout premier match de la franchise et il possède également les mêmes sièges depuis 10 ans.

Depuis qu’il est jeune, François est un vrai mordu de hockey. Originaire de Trois-Rivières, il allait voir les matchs des Draveurs au Colisée de Trois-Rivières lorsqu’il était plus jeune.

Quelques années plus tard, puisqu’il n’y avait plus d’équipe de la LHJMQ à Trois-Rivières, François faisait la route jusqu’à Sherbrooke pour aller y voir jouer les Canadiens, et puis les Faucons.

En plus d’assister à tous les matchs locaux, François suit parfois le Phœnix lors des voyages dans les Maritimes et, 10 ans plus tard, il peut maintenant se vanter d’avoir visité tous les amphithéâtres du circuit Courteau… enfin, presque.

Il n’en manque qu’un seul à sa liste : le Centre 200, des Eagles du Cap-Breton. François espère cependant pouvoir visiter ce-dernier très bientôt.

Inutile de dire que François est l’un des partisans les plus fidèles du Phœnix de Sherbrooke puisqu’il est prêt à se rendre aux quatre coins du Québec (et plus loin encore) pour encourager son équipe favorite!