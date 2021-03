Partisan de la Semaine | Félix Castonguay (Armada)

Du haut de ses 9 ans, on pourrait dire que Félix est un des plus petits « grands » partisans de l’Armada. La découverte et l’engouement de Félix pour l’Armada se sont faits il y a environ cinq ans. L’étincelle a été créée instantanément entre lui et l’équipe.

Au fil des années, il s’est lié d’amitié avec les gens qui travaillent pour l’organisation, les bénévoles et les joueurs. Il adore aller encourager l’équipe. Il aime rester après les parties pour féliciter les joueurs lors d’une victoire ou les encourager lors d’une défaite.

Comme il dit si bien : « ce sont mes amis ». Il considère les joueurs comme ses amis et il est tellement heureux lorsqu’il les rencontre lors d’une activité et qu’ils se souviennent de lui et l’interpellent par son nom par la suite.

Félix suit des cours d’anglais à l’école depuis la maternelle et il persévère, il peut donc parler à Luke Henman et il comprend ce qu’il dit grâce à ses cours. Il a même gardé contact avec son joueur préféré des dernières années, l’ex-gardien Émile Samson, qu’il appelle affectueusement son jumeau, car ils se ressemblent.

En voiture, lorsqu’il se rend ou revient d’une partie, il fait le quiz de l’Armada (comme il dit) avec sa famille ; il nomme un numéro et il nomme le nom du joueur qui porte ce numéro! C’est une manière originale de passer le temps en voiture.

Présentement, Félix s’ennuie beaucoup de ceux qu’il appelle ses amis et de voir un bon match de hockey. Lui et sa famille ont vraiment hâte de pouvoir enfin assister à un match!