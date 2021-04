Partisan de la semaine | Famille Lefebvre (Tigres)

Parmi les plus fervents partisans des Tigres de Victoriaville, on retrouve certainement la famille Lefebvre.

Depuis les premières années d’existence de l’équipe, M. Réjean Lefebvre vient au Colisée Desjardins accompagné de sa fille Amélie. La passion de ces véritables mordus des Tigres est évidente. Ensemble, c’est à plusieurs reprises qu’ils ont parcouru d’innombrables kilomètres dans le but d’aller encourager leurs favoris sur la route!

Abonnés de saison depuis quelques années déjà, Réjean et Amélie sont toujours fidèles au poste dans la section #26 afin de soutenir les Félins lors des matchs locaux. On peut également remercier Amélie d’avoir transmis sa passion pour les Tigres à ses filles Alexia, Frédérique et Gabrielle.

Évidemment, étant donné la pandémie actuelle, ils ont tous extrêmement hâte de pouvoir renouer avec l’action en personne.

Ce n’est plus un secret ; chez les Lefebvre, le hockey est une affaire de famille!