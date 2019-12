Partisan de la semaine | Eldon MacDonald (Cap-Breton)

Eldon MacDonald est un détenteur de billets de saison des Eagles depuis plus de 20 ans et il est adoré des partisans. Durant toutes ces années, il s’est toujours assis dans le même siège de l’aréna du Cap-Breton et il n’a raté qu’une poignée de matchs durant tout ce temps.

Si les calculs sont bons, incluant les séries éliminatoires, c’est près de 1500 matchs.

Il prétend que, pour lui, il ne s’agit pas toujours de voir l’équipe gagner lorsqu’il assiste aux rencontres. Il tient aux jeunes, et veut les voir travailler fort et amener de l’énergie à tous les matchs. Eldon est connu pour une grande affiche qu’il amène à toutes les parties qu’il s’est procuré lorsque les Eagles étaient encore à leur tout début, après 2-3 ans dans la ligue.

MacDonald dit qu’il a acheté l’affiche lorsque les Eagles étaient dans une série de premier tour qu’ils avaient très mal commencée, tirant de l’arrière 0-3. Il a fait faire cette pancarte, l’a amenée à l’aréna, et l’équipe est revenue de l’arrière pour remporter la série 4-3. Il l’apporte à tous les matchs depuis.

Lorsque les Screaming Eagles ont fait peau neuve et sont devenus seulement les Eagles plutôt cette saison, la franchise a pris en considération l’affiche d’Eldon et lui en a fait faire une nouvelle, avec le nouveau nom et logo de l’équipe.

L’équipe et les autres partisans adorent le voir au Centre 200. Il est un partisan qui est toujours positif et très loyal, et la franchise du Cap-Breton apprécie énormément tout ce qu’il apporte à l’organisation des Eagles depuis plus de deux décennies!