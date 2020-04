Partisan de la semaine | Donnie Doucette (CAP)

Donnie Doucette habite présentement à Sydney, mais il est né à New Waterford, en Nouvelle-Écosse. En d’autres termes, Donnie a habité sur l’île du Cap-Breton toute sa vie. Et il ne planifie pas la quitter.

Il supporte les Eagles littéralement depuis le tout début. Il s’est fait de vraiment beaux souvenirs au fil des ans, un de ceux-là étant quand Marc-André Fleury était avec l’équipe et qu’il était revenu après avoir subi la défaite en finale du Mondial Junior. Il était dévasté, mais le soutien qu’il avait reçu des partisans était phénoménal. Les partisans étaient toujours électrisants et ils rendaient les matchs excitants pour tout ceux qui y assistaient.

Donnie croit fermement que l’excitation des partisans cette saison était similaire à cette année-là. Il avoue aussi que l’équipe de cette année représentait la meilleure formation junior qu’il a vu de ses yeux. C’est Donnie pour vous ça, il brille toujours par son positivisme et sa passion.

Un autre de ses plus beaux souvenirs est lorsqu’un de ses amis est venu de la Californie pour lui rendre visite et qu’il était obsédé par Marc-André Fleury. Ce weekend-là, Pauline (la gestionnaire des finances des Eagles) avait ouvert la boutique de l’équipe afin qu’ils puissent se procurer des cartes de hockey de Fleury. C’était planifié secrètement, mais Marc-André les a rencontré en personne et il avait pris le temps de signer toutes leurs cartes! Évidemment, Donnie et son ami étaient sous le choc par le tout et, à ce jour, c’est quelque chose qu’ils chérissent ensemble.

Un détenteur de billet de saison prémium, Donnie ne rate pas beaucoup de matchs. En fait, il fait régulièrement remplacer ses quarts de travail afin de pouvoir être sur place pour toute l’action. Il a même déjà pris de ses propres vacances afin de pouvoir être dans la bâtisse pour encourager les Eagles! Ça, c’est un vrai mordu.