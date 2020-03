Partisan de la Semaine | Denis Tremblay (CHI)

Denis Tremblay est un partisan de longue date des Saguenéens de Chicoutimi.

Un vrai passionné des Sags, il a même accompagné l’équipe lors de son voyage dans les Maritimes avant les fêtes. Denis est allé voir les trois matchs de son club favori, dont celui au Cap-Breton… et il a fait tout le trajet en voiture!

Il est un mordu des Saguenéens et sa partisanerie il la fait vivre aux autres en créant des objets colorés afin d’illustrer jusqu’à quel point il a le sang bleu! Les partisans adverses savent quand Denis est de la partie, même les mascottes viennent danser avec lui.

Ce n’est pas surprenant qu’il attire autant l’attention car il est vêtu pour se faire remarquer les soirs de match. Il porte une casquette des Sags transformée (elle a deux palettes ; une à l’avant et une à l’arrière) et il porte aussi sa « fameuse » cape des Sags (qui cette année revêt des lumières clignotantes pour en mettre plein la vue). Denis la portait notamment lors des séries de 2017 à Saint John, en 2018 à Bathurst et l’an dernier, à Rimouski.

Il rate rarement un match à domicile et fait souvent beaucoup de kilométrage, même en saison régulière, pour voir évoluer l’équipe sur la route!