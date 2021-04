Partisan de la semaine | Claude Leblanc (Olympiques)

Claude Leblanc est le candidat idéal comme partisan de la semaine dans la LHJMQ.

Claude est détenteur d’un abonnement de saison depuis maintenant 13 ans. Il suit cependant les Olympiques de Gatineau depuis 1973, à l’époque des Festivals de Hull, où son père le « sortait » pour assister à des matchs. Il est donc un partisan de longue date de la franchise.

En plus de ses billets de saison, Claude s’implique dans le fan-club des Olympiques où il siège à titre de vice-président. Son amour pour le fan-club et ses membres lui a valu une implication accrue auprès de l’organisation de l’Outaouais lors de la pandémie.

Étant retraité, Claude a beaucoup de temps libre et s’occupe de la sécurité et de la propreté de l’aréna des Olympiques. Lors des pratiques et des jours de match, il est toujours présent à l’entrée principale pour permettre à l’équipe de rester concentrée sur ses performances et non sur les distractions qui entourent cette pandémie mondiale.

Pour ton implication et ton amour pour les Olympiques, l’organisation de Gatineau ainsi que la grande famille de la LHJMQ te remercient grandement Claude!