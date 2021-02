Partisan de la semaine | Carmen Gignac (Foreurs)

Partisane de longue date et grande mordue des Foreurs de Val-d’Or, Carmen Gignac ne ratait pratiquement aucune rencontre disputée sur la patinoire du Centre Air Creebec. Malheureusement, dû à la présente pandémie mondiale, elle n’a pu renouer avec son club préféré depuis près d’un an.

Nous avons tout de même été en mesure de recueillir un témoignage de Mme. Gignac, et vous comprendrez immédiatement tout l’amour qu’elle ressent pour son équipe favorite! Sans plus tarder, voici ce qu’elle avait à dire sur sa passion envers l’équipe qui porte le vert et or :

« Comme dirait mon fils Dany, qui venait souvent avec moi : Bon la mère faut encore qu’elle arrive une heure et demie avant le match!

Oui, oui, j’aimais ça arriver de bonne heure. J’allais chercher mon éternel burger de poulet et ma bière, j’allais m’asseoir et je regardais les gars faire leur échauffement hors glace. D’ailleurs, mon fils a déjà mis [en ligne] une photo de moi alors que j’étais pas mal la seule assise dans les estrades!

J’aime mes Foreurs. Ce sont des jeunes plein de talent, que nous nous devons d’encourager. Un de mes plus beaux moments est sans contredit lorsque mes enfants m’ont acheté un gilet des Foreurs… et que mon joueur préféré, Nicolas Ouellet, est venu le signer à mon siège! Je n’oublierai jamais ce moment.

Et que dire du lancer des toutous! Ah, les beaux souvenirs! J’ai tellement hâte que ce foutu virus nous lâche pour que nous puissions retourner encourager nos Foreurs! »