Partisan de la semaine | Benjamin MacDonald (Phoenix)

Benjamin MacDonald est un jeune homme de neuf ans qui suit le Phœnix de Sherbrooke depuis novembre 2018.

Cette année-là, Benjamin traversait des moments difficiles typiques pour des jeunes de son âge ; il lui arrivait d’être colérique, de se tanner de l’école ou d’avoir besoin de changement. C’est à ce moment que sa maman a eu la superbe idée d’organiser une sortie mère-fils, un moment que Benjamin pourrait avoir avec elle, loin de ses deux sœurs.

Ensemble, ils sont allés voir une rencontre du Phoenix. Et depuis… Benjamin est un des plus grands partisans de l’équipe! À la maison, à l’école et n’importe où entre les deux, c’est rendu 100% Phœnix pour Benjamin…comme vous pouvez le voir ci-bas!

« Si vous saviez à quel point tout a changé [avec Benjamin] », nous raconte sa maman. « Il a développé un grand sentiment d’appartenance envers le Phœnix. Il a même réussi à me contaminer avec sa passion, donc on garde toujours notre sortie mère-fils en récompense d’une belle semaine! »

Les deux sont là à pratiquement tous les matchs, derrière le banc des joueurs, un signe que Benjamin se porte super bien. Le joueur coup de cœur de Benjamin? Et bien il porte le même nom que lui ; c’est Benjamin Tardif! Le petit Benjamin admire Tardif, au point tel qu’il lui a même fait un gâteau pour son anniversaire l’an dernier.

« Ils sont des gens vraiment très gentils », mentionnait Tardif à propos du duo. « Ils sont le genre de partisans qui ont à cœur le Phœnix et à qui ça fait toujours plaisir de parler! »

Bien que la pandémie empêche Benjamin et sa mère d’assister aux rencontres du Phoenix cette saison, vous pouvez être surs que la paire sera là pour renouer avec l’action aussitôt que ce sera possible!