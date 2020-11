Partisan de la semaine | André Gagnon et Brigitte Fiset (QUÉ)

André Gagnon et Brigitte Fiset se sont rencontrés le 12 novembre 1972 à l’occasion d’une partie des Remparts de Québec. Depuis ces 47 dernières années, leur rencontre a évolué et ils ne se sont jamais quittés. D’ailleurs, les fiers parents ont eu deux filles de leur union.

Au printemps dernier, ils ont tous les deux fêtés leur 70e anniversaire de naissance avant de célébrer leur 45e anniversaire de mariage en juin.

André et Brigitte ont leurs billets de saison dans la section 115 du Centre Vidéotron depuis plusieurs années déjà. De plus, avant cette année bien spéciale de pandémie, ils démontraient leur passion pour les Remparts en participant aux évènements du fan club de l’équipe, dont les voyages sur la route pour les encourager. Ils adorent Patrick Roy, apprécient beaucoup les activités des Remparts et ils adorent la mascotte de l’équipe, Champion.

Bien que le temps passe, leur amour pour les Remparts reste!