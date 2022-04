Partisan de la semaine | Alexandre Lévesque (Océanic)

Ayant grandi à Saint-Anaclet-de-Lessard, non loin de Rimouski, Alexandre Lévesque est l’un des plus grands fanatiques de hockey avec qui vous pourriez avoir la chance de discuter.

En plus de son amour inconditionnel pour L’Océanic, il partage sa passion à tous les niveaux. En passant par le hockey mineur, collégial, junior et sénior, Alexandre est à l’affût d’un peu tout ce qu’il se passe dans les circuits de hockey québécois.

Pour ce qui est de L’Océanic, il se souvient que l’équipe était opposée aux 67’s d’Ottawa lors de la Coupe Memorial de 2005 et c’est à ce moment précis que son amour pour l’équipe de toute une région allait devenir inconditionnel.

Mis à part Sidney Crosby, Michael Frolik, Lucas Grundy, ainsi que Samuel Morin font partie de ses joueurs favoris ayant évolué à Rimouski. Avec du recul, il aurait bien aimé être aux premières loges des performances de Brad Richards, mais à cette époque il était malheureusement trop jeune.

Son moment historique reste tout de même le but de Michaël Joly, procurant la victoire en prolongation face aux Remparts de Québec, lors de la septième rencontre de la finale des séries éliminatoires de 2014-2015. Remporter la Coupe du Président à domicile restera à tout jamais gravé dans sa mémoire, comme plusieurs autres partisans présents à ce moment.

« L’Océanic représente la fierté de toute une région. Nous n’avons pas eu d’équipe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant plusieurs années. On s’est essayé plusieurs fois depuis les années 1970 d’avoir une équipe de la LHJMQ à Rimouski. »

« Là, on est là depuis 1995 et c’est une tradition d’excellence qui dure maintenant depuis des années. Et, à ce stade-ci, ça continue encore comme ça! » mentionnait Alexandre après une partie entre les élèves de l’école secondaire Paul-Hubert et leurs enseignants, disputée au Colisée Financière Sun Life plus tôt cette saison.

En plus d’être un excellent partisan, Alexandre adore le côté divertissement dans le monde du hockey. La preuve? Il est annonceur pour l’équipe sénior de Mont-Joli, à 15 minutes de Rimouski. Après avoir tenté sa chance au niveau midget espoir, il a adoré son expérience et continue encore de faire vibrer les arénas de la région avec sa voix quand l’occasion se présente!

Au nom de toute l’organisation de L’Océanic, merci Alexandre pour cette passion que tu ne cesses de partager depuis toutes ces années!