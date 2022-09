Ouragan Fiona : La LHJMQ reporte des parties dans les Maritimes

Alors que l’Ouragan Fiona s’annonce pour être un potentiel événement météorologique dévastateur dans les Maritimes, la Ligue de hockey junior majeur du Québec reporte les parties suivantes afin d’assurer la sécurité des joueurs, du personnel, des partisans ainsi que des officiels :

23 SEPT. – no. 1 – Moncton vs Cap-Breton

23 SEPT. – no. 2 – Charlottetown vs Halifax

24 SEPT. – no. 13 – Halifax vs Charlottetown

24 SEPT. no 14 – Acadie-Bathurst vs Saint John

25 SEPT. no. 17 – Cap-Breton vs Moncton

Les parties énumérées ci-haut seront remises au calendrier à une date ultérieure.