Douze joueurs de la LHJMQ invités au Camp estival de l’Équipe nationale junior du Canada

Hockey Canada a annoncé les 51 joueurs qui ont reçu une invitation au camp estival de développement de l’équipe nationale junior du Canada, qui se déroulera du 28 juillet au 4 août au Seven Chiefs Sportsplex de la Première Nation Tsuut’ina près de Calgary, Alberta.

Cinq gardiens de but, 16 défenseurs et 30 avants assisteront au camp de huit jours pour participer à diverses séances sur et hors glace. Le camp comprendra également des entraînements et des matchs intraéquipes les 2 et 3 août avec les joueurs qui prennent part au camp estival de développement de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada.

Des 51 joueurs invités, 12 ont disputé la saison 2020-2021 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, incluant trois défenseurs et neuf attaquants. Voici les représentants de la LHJMQ qui tentent tous de se joindre à l’Équipe nationale junior du Canada pour une première fois :

D | CORMIER, Lukas / Islanders de Charlottetown / Vegas 2020 (3/68)

D | TOURIGNY, Miguël / Armada de Blainville-Boisbriand / Repêchage 2021

D | TRUDEAU, William / Islanders de Charlottetown / Repêchage 2021

A | BOLDUC, Zachary / Océanic de Rimouski / Repêchage 2021

A | BOURGAULT, Xavier / Cataractes de Shawinigan / Repêchage 2021

A | BOURQUE, Mavrik / Cataractes de Shawinigan / Dallas 2020 (1/30)

A | DEAN, Zachary / Olympiques de Gatineau / Repêchage 2021

*A | DESNOYERS, Elliot / Mooseheads d’Halifax / Philadelphie 2020 (5/135)

A | DUFOUR, William / Sea Dogs de Saint John / Isl. New York 2020 (5/152)

A | GAUCHER, Nathan / Remparts de Québec / Repêchage 2022 (Ajouté au camp le 22 juillet 2021)

A | L’HEUREUX, Zachary / Mooseheads d’Halifax / Repêchage 2021

A | LAPIERRE, Hendrix / Titan d’Acadie-Bathurst / Washington 2020 (1/22)

*Invité, mais ne participe pas

Dévoilement du personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale junior du Canada

Hockey Canada a annoncé qu’elle bénéficiera d’un personnel des entraîneurs expérimenté pour guider l’équipe nationale junior du Canada au fil de la saison 2021-2022, dont le point culminant sera le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF à Edmonton et Red Deer, en Alberta, en décembre et janvier.

Dave Cameron (Kinkora, Î.-P.-É./Ottawa, OHL) sera à la barre de l’équipe, en remplacement d’André Tourigny (Nicolet, Qc), qui a été nommé entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona le 1er juillet. De plus, Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL) sera de retour dans un rôle d’entraîneur adjoint; il sera épaulé par Louis Robitaille (Montréal, Qc/Gatineau, LHJMQ) et Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL), de même que par le consultant des gardiens de but Olivier Michaud (Beloeil, Qc/Drummondville, LHJMQ).

Robitaille a été nommé entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en avril 2020 après quatre saisons à la barre des Tigres de Victoriaville, cinq campagnes dans un rôle d’entraîneur adjoint avec les Voltigeurs de Drummondville et une comme adjoint avec les Foreurs de Val-d’Or. Robitaille avait été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky 2020, qui a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Robitaille a été l’entraîneur-chef d’Équipe Canada Rouges (2018) et un entraîneur adjoint d’Équipe Canada Noirs (2017) au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, en plus d’avoir gagné le bronze comme entraîneur adjoint au Championnat mondial des M18 2015 de l’IIHF.

Michaud est l’entraîneur des gardiens de but des Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ depuis 2010. Il a également été l’entraîneur des gardiens de but d’Équipe Canada Noirs (2014) et d’Équipe Canada Rouges (2016) du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans. Comme joueur, Michaud a passé quatre saisons en partie dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan (2000-2002) et le Drakkar de Baie-Comeau (2002-2003) et a gagné une médaille d’argent avec le Canada au Championnat mondial junior 2002 de l’IIHF. Il a aussi connu une carrière professionnelle de sept ans dans l’AHL, l’ECHL et la LNAH.

Voici les membres du personnel de soutien qui travailleront avec l’équipe nationale junior du Canada au camp estival et au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF et qui ont des liens avec la LHJMQ :

L’entraîneur vidéo Elliott Mondou (Grand-Mère, Qc)

Le responsable de l’équipement Brian St-Louis (Hull, Qc/Baie-Comeau, LHJMQ )

) Le thérapeute en sport Kevin Elliott (Charlottetown, Î.-P.-É.)

Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF revient en sol canadien cet hiver, où Edmonton et Red Deer, en Alberta, accueilleront conjointement cette tradition annuelle du temps des fêtes du 26 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Les matchs se tiendront à la Rogers Place, le domicile des Oilers d’Edmonton de la LNH et des Oil Kings de la WHL, et au Peavey Mart Centrium, l’aréna des Rebels de Red Deer de la WHL.

_

(Source : Hockey Canada)

Mise à jour le 22 juillet 2021