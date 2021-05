Olivier Picard et la Waterking Company : bien plus qu’une ligne de vêtements

Olivier Picard n’est pas un joueur de hockey comme les autres. Il est aussi un homme d’affaires averti et un philanthrope engagé. Sa collection de vêtements, Waterking, est déjà très populaire auprès des jeunes sportifs de 14 à 24 ans.

Au fil des ans, Olivier s’est lié d’amitié avec son petit cousin, Émile Poudrier. C’est pourquoi, lorsque le jeune homme atteint d’autisme a envoyé une vidéo à Olivier pour souligner son 19e anniversaire de naissance il y a quelques semaines, le geste a beaucoup touché l’attaquant des Foreurs de Val-D’Or.

« Quand il est né, il n’était pas supposé vivre plus de six mois. Il a traversé plusieurs maladies. Rien n’a été facile pour lui. Il a eu besoin d’une machine pour l’aider à respirer jusqu’à l’âge de cinq ans », raconte Picard. « Il a toujours été une inspiration pour moi et j’ai décidé de lui faire une petite surprise pour sa fête de 18 ans, le 20 mai ».

Et quelle surprise! L’entrepreneur a voulu rendre hommage à Émile en lui consacrant une édition spéciale d’un chandail Waterking. Le chandail personnel d’Émile a également le numéro 18 d’inscrit dans le dos, pour souligner son anniversaire, mais aussi pour imiter un chandail de hockey, le sport qui le passionne. Mieux encore, l’édition limitée offerte au public porte la griffe personnelle du jeune Poudrier.

« C’est son écriture qu’il y a sur le chandail. Je lui ai demandé d’écrire Be Happy sur une feuille pour ensuite le répliquer sur le chandail », raconte l’attaquant des Foreurs.

Ce chandail à édition particulière a été mis en vente entre le 20 mai dernier. Tous les profits amassés par sa vente seront remis à des organismes qui sont venus en aide au jeune Poudrier depuis sa naissance. L’entrepreneur n’a pas les chiffres exacts, mais il souligne que le nombre de commandes a largement dépassé le chiffre de 150.

Picard a de plus réalisé une vidéo pour sa page Facebook dans laquelle il explique le projet, le processus, mais aussi le parcours très particulier d’Émile.

« Il était vraiment content de recevoir son chandail. Il se sentait comme un vrai joueur de hockey », lance le hockeyeur originaire de Windsor, en Estrie. « J’ai trouvé que ça représentait bien Émile. C’est un petit gars qui a toujours le sourire au visage, peu importe ce qu’il fait. Il fait un tour de vélo un mercredi après-midi et il est aussi heureux que s’il venait de gagner la Coupe Stanley! Il est une véritable inspiration pour tout le monde autour de lui ».

Ce lien aussi fort entre les deux cousins remonte à plusieurs années. « J’ai commencé à me rapprocher de lui quand je suis arrivé midget. Il a commencé à venir voir mes parties et il avait beaucoup de fun à m’encourager. Depuis ce temps-là, on est pas mal proches ».

La ligne de vêtements est arrivée un peu par hasard dans la vie de Picard. Des amis du secondaire avaient lancé l’entreprise, mais n’étaient plus intéressés à continuer. C’est alors que l’ailier a décidé de racheter l’entreprise avec son bon ami Zachary Barabé, en 2019. Ils ont gardé le nom, mais ont refait toutes les collections.

« Ce n’est pas tant l’industrie du vêtement qui me passionnait. Je voulais surtout avoir un projet. Je suis comme ça. Si je n’ai rien à faire, je trouve le temps long. J’ai besoin de défis », remarque Picard. « J’avais aussi de la misère à trouver du linge qui me plaisait, à bon prix et avec des designs plus colorés. J’ai eu le goût d’essayer ça et d’apprendre comment ça fonctionnait. Je me suis lancé là-dedans même si je n’y connaissais rien. Je n’avais rien à perdre, mais j’ai beaucoup appris depuis ce temps-là ».

À travers un programme de la LHJMQ, Olivier Picard a pu suivre un cours en lancement d’entreprise à l’hiver 2021, ce qui lui a évidemment offert plusieurs outils pour développer sa compagnie. Le jeune homme a l’intention d’aller jusqu’au bout de cette aventure dans le vêtement, avant de se lancer dans d’autres projets.

Quant à son petit cousin Émile, il se propose de lui offrir un beau cadeau quand les deux vont enfin pouvoir se revoir.

« Si tout va bien lors de la finale, j’aimerais beaucoup lui présenter la Coupe du Président quand je vais aller le voir. Ce serait quasiment une plus belle journée pour lui que pour moi! », mentionne-t-il en riant.