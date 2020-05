Olivier Crête-Belzile, un exemple de résilience et de détermination

Sherbrooke, le 25 mai 2020 – C’est avec beaucoup d’émotion que le Phœnix annonce que le défenseur Olivier Crête-Belzile a reçu un diagnostic du lymphome hodgkinien nodulaire.

En janvier dernier, une onde de choc a traversé le vestiaire du Phœnix alors qu’Olivier Crête-Belzile a appris qu’il était atteint d’un cancer. Suite à plusieurs discussions et de nombreux suivis médicaux, il a été convenu qu’il pourrait terminer sa saison selon sa volonté. Le Phœnix tient d’ailleurs à remercier l’équipe médicale l’entourant notamment Dre Hélène Mercier pour son suivi rapproché et son implication et Nicholas Borrelli, thérapeute de l’équipe.

Le défenseur de 19 ans commencera ses traitements cette semaine. Il concentre présentement son énergie sur cela afin de nous revenir en parfaite santé le plus rapidement possible. Le Phœnix continuera de faire de son mieux pour soutenir Olivier.

Précisons que la nouvelle n’a pas été rendue publique avant aujourd’hui par respect pour le #44 et sa famille. L’organisation souhaitait à tout prix éviter d’apposer une « étiquette » à Olivier et honorer son désir de terminer sa saison sans que sa situation ne soit connue de tous.

« Apprendre qu’Olivier était atteint d’un cancer a créé un immense choc à tous les niveaux de l’organisation. Olivier s’est montré fort et résiliant à travers cette nouvelle. Il souhaitait de tout cœur terminer sa saison avec l’équipe, chose qu’il a pu faire avec l’accord de son médecin traitant. Tous ceux qui connaissent Olivier savent qu’il est un jeune homme réservé et extrêmement déterminé. C’est un honneur pour nous de pouvoir compter sur un joueur comme lui. Cette histoire aura marqué l’équipe et l’aura rapprochée. » – Jocelyn Thibault, actionnaire et directeur général de l’équipe.

Toujours par respect pour le joueur et sa famille, l’équipe n’émettra aucun autre commentaire à ce sujet. Nous vous demandons également de ne pas contacter le joueur afin de le laisser vivre cette épreuve en toute intimité avec ses proches.