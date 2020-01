Contact : Directeur des opérations digital

LIEU: 5255 Yonge St., North York, ON

TYPE: Permanent – Temps plein. À partir de février 2020.

À propos de la LCH

La Ligue canadienne de hockey est la plus grande ligue de hockey en développement au monde. Elle compte 52 équipes canadiennes et huit américaines, qui participent à la Ligue de hockey de l’Ontario, à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et à la Ligue de hockey de l’Ouest. Les joueurs de la LCH terminent leurs études secondaires à un taux supérieur à la moyenne nationale canadienne. La saison dernière, plus de neuf millions de spectateurs ont assisté aux matchs de la LCH en saison régulière, aux séries éliminatoires et à la Coupe Memorial. La LCH fournit plus de joueurs à la Ligue nationale de hockey et à U SPORTS que toute autre ligue.

Description de l’Emploi

Le coordinateur digital de la LCH jouera un rôle essentiel dans les activités numériques quotidiennes de la LCH. Les deux fonctions principales de ce travail seront la gestion de la nouvelle application mobile de la LCH et la gestion de la plate-forme d’engagement des fans de la LCH appelée «Coin des fans». Ce rôle facilitera également la création de rapports d’analyse récurrents, la diffusion en direct, les événements nationaux de la LCH et d’autres initiatives de partenaires numériques. Le poste nécessitera un membre de l’équipe adaptable, capable de penser rapidement et de résoudre les problèmes dans un environnement au rythme rapide. Le candidat retenu doit être bilingue (anglais et français) pour pouvoir travailler avec le personnel de l’équipe et les partisans dans les deux langues officielles.

Les principales responsabilités comprennent (sans toutefois s’y limiter):

Agir en tant que chef de file de la nouvelle application mobile de la LCH et des diverses plates-formes qui l’alimentent. Travailler avec les ligues et les équipes régionales sur le contenu, l’éducation et l’engagement.

Agir comme support pour les fans et le personnel de l’équipe avec les questions relatives à l’application.

Agir en tant que principal intervenant pour la plate-forme d’engagement des fans de la LCH, «Coin des fans». Cela comprend la mise à jour du contenu, la collaboration avec le partenaire de développement, ainsi que la création et l’exécution de concours et de fonctionnalités tout au long de la saison.

Produire des rapports analytiques hebdomadaires et mensuels pour la LCH et chaque ligue régionale mettant en évidence les statistiques globales ainsi que les points saillants pour chaque ligue pour cette période.

Participer à l’administration et à la maintenance de l’infrastructure du réseau de sites Web de la LCH.

Gérez les aspects quotidiens des initiatives de partenaires telles que L’Affrontement LCH et Prediction LCH.

Participer à la configuration des statistiques pour les événements nationaux, y compris la création de la liste et la configuration des scores en ligne.

Participer à la création de graphiques pour les promotions internes et les annonces auto-promotionnelles.

Répondre aux besoins en matière de diffusion d’annonces, notamment les annonces maison et promotionnelles, les annonces diffusées et les initiatives des partenaires..

Participer à la gestion du système de communication interne pour les joueurs et les parents

Toutes les autres tâches approuvées par le superviseur.

Qualifications:

Baccalauréat en médias numériques, marketing numérique, nouveaux médias, administration des affaires, administration des sports, communications, conception de sites Web ou programmes apparentés.

Entièrement bilingue (anglais et français) – Doit pouvoir parler, lire et écrire l’anglais et le français à un niveau compétent.

Expérience de travail à temps plein dans une position numérique, marketing ou les communications.

Expérience de travail avec des applications mobiles, des sites Web et des systèmes de gestion de contenu (WordPress, par exemple) serait considérée comme un atout.

Des compétences en conception sous Photoshop, Illustrator ou InDesign sont considérées comme un atout.

Connaissance des programmes d’analyse, (Google Analytics,par exemple) serait considérée comme un atout.

Souci du détail et engagement pour la précision dans toutes les tâches, en adoptant une approche proactive pour éliminer les erreurs.

Capacité à travailler efficacement avec les autres membres de l’équipe et à fonctionner de manière indépendante.

Capacité de travailler dans un environnement rapide avec autonomie et initiative.

Solides compétences en communication pour travailler avec le personnel et les partisans de la ligue et des équipes.

Organisé, fiable et faisant preuve d’une attitude positive.

Les candidats qualifiés sont invités à soumettre leur CV et lettre de motivation au plus tard le vendredi 17 janvier 2020 à 17h00 PM à:

Ligue Canadienne de Hockey

5255 Yonge Street, Suite 905

North York, ON

M2N 6P4

mdickie@chl.ca

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.