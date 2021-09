Offre d’emploi: Coordonnateur(trice) des opérations hockey et administration

Lieu : Siège social à Boucherville, Québec

Description du poste

Sous l’autorité du Vice-Président administration et du Directeur des opérations hockey, le coordonnateur(trice) soutiendra ces derniers ainsi que le personnel de la centrale administrative dans leurs fonctions.

Nous sommes à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) ayant de l’expérience en soutien administratif. Il ou elle doit faire preuve d’un sens aigu de l’organisation, de la responsabilité, de la discrétion, du professionnalisme et du jugement. Le candidat idéal devra être méticuleux, organisé et proactif. Le candidat est indépendant et capable de travailler avec un minimum de supervision dans un milieu de travail en évolution.

Le candidat fournira un soutien administratif dans les dossiers suivants :

Événements reliés aux opérations hockey

Collabore de façon régulière dans des dossiers reliés aux opérations hockey avec les différents intervenants (thérapeutes, juges vidéo, gérants d’équipement, etc.)

Préparer différents rapports administratifs et/ou les mettre à jour

Apporter son support au Vice-Président administration pour ses entrées comptables, analyse de compte et autres aspects comptables reliés aux fins de mois

Responsable de la gestion du courrier (entrant et sortant)

Filtrer, répondre et distribuer les communications entrantes

Accueillir et interagir avec les visiteurs entrants à la réception

Assurer la liaison avec le personnel interne à tous les niveaux

Qualifications

Diplôme d’études collégiales ou expérience pertinente

Maîtrise de la suite Microsoft Office

Très bonnes compétences en communication orale et écrite (français et anglais)

Faire preuve d’initiative et de jugement

Compétences organisationnelles efficaces

Compétences démontrées en travail d’équipe

Priorise efficacement plusieurs tâches

Capacité de travailler dans un environnement en constante évolution sans supervision quotidienne

Horaire de travail : 9h à 17h et doit être disponible pour certains évènements

Offre LHJMQ

Salaire concurrentiel proportionnel à l’expérience

Programme d’avantages sociaux

Vacances concurrentielles

LIEN POUR APPLIQUER: https://ca.indeed.com/job/coordonnateurtrice-des-opérations-hockey-et-administration-074d69f7fee07133

À propos de nous

La Ligue de hockey junior majeur du Québec comprend 18 équipes réparties au Québec et dans les provinces de l’Atlantique du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces équipes encadrent plus de 400 joueurs âgés de 16 à 20 ans. La LHJMQ a comme mission de développer des joueurs pour les ligues de hockey professionnel tout en les encadrant dans leur parcours scolaire afin d’en faire des citoyens responsables et éduqués.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un CV à pleduc@lhjmq.qc.ca en mentionnant le numéro d’affichage 2021-08 et cela au plus tard le 6 septembre 2021.

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.