Nos Anciens | Youssef Kabbaj : avocat de jour, hockeyeur de soir

Youssef Kabbaj est le premier à l’avouer : il ne serait pas l’homme qu’il est aujourd’hui sans son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Celui qui est avocat dans la grande région de Montréal a développé plusieurs qualités importantes lors de son passage chez les Saguenéens de Chicoutimi, les Foreurs de Val-D’Or, les Cataractes de Shawinigan et les Olympiques de Gatineau.

« J’ai vécu une expérience très formatrice [dans la LHJMQ]. Je suis fils unique de deux immigrants marocains donc ça m’a permis de découvrir un Québec que je ne connaissais pas », raconte-t-il. « J’ai eu la chance de rencontrer différentes communautés. »

Celui qui a aujourd’hui 29 ans dit avoir développé des qualités qui lui ont appris à gérer les réalités de la vie en groupe et en équipe. Des qualités qui lui servent encore aujourd’hui puisqu’il travaille au sein de l’un des plus grands cabinets d’avocats au Canada, Blake, Cassels & Graydon.

« Les dossiers qu’on gère ne peuvent généralement pas être menés par une seule personne. Gérer les choses dans un contexte de haute pression comme dans le junior majeur, c’est quelque chose qui me sert quotidiennement », mentionne celui qui est originaire de Westmount.

Un avocat doit faire preuve de discipline et de persévérance, exactement comme un joueur de hockey de haut niveau.

« C’est un métier très exigeant en termes d’heures de travail. Il faut être discipliné et organisé pour réussir », raconte Kabbaj. « On doit trouver un équilibre entre la vie sociale, l’entraînement physique pour se maintenir en santé, et le travail. C’est une organisation d’horaire que le hockey junior m’a appris à faire quand j’allais au cégep. »

Il croit aussi que le programme de bourses de la LHJMQ lui a grandement facilité la tâche pendant ses études en droit à l’Université Concordia.

« Les bourses m’ont permis de payer mon matériel scolaire et les dépenses de vie. C’est un support financier qui a été très apprécié », avance-t-il. « Si je n’avais pas eu ça, j’aurais été obligé de travailler et ça m’aurait empêché soit de performer à l’école autant que je le pouvais, ou ça m’aurait enlevé la chance de pouvoir jouer au hockey avec les Stingers [de Concordia]. »

Même si la route pour s’y rendre a été longue et tortueuse, Kabbaj se dit fier d’exercer le métier d’avocat.

« Depuis que je suis jeune, les deux choses que je voulais faire, c’était jouer dans la LNH ou devenir avocat! », lance-t-il en riant. « Ça part d’une idéologie de justice que j’ai toujours eu en grandissant. Ça s’est un peu développé en voyant l’impact social qu’un avocat peut avoir. C’est un métier qui nous permet de faire avancer les besoins sociaux et je voulais vraiment apporter quelque chose de concret à la société. »

Mais le hockey occupe aussi une grande place dans sa vie. Après ses quatres saisons avec les Stingers et un bref passage dans la Ligue nord-américaine de hockey, le défenseur a disputé deux saisons dans le circuit senior AAA de la Mauricie. Aujourd’hui, il lace les patins une fois par semaine avec le Coureur des Bois de Cowansville, dans la Ligue de hockey senior A du Richelieu.

« Ce n’est pas un calibre qui va tout fracasser, mais ça reste quand même du très bon hockey. Et ça m’oblige à me tenir en forme », rigole Kabbaj. « Le hockey a toujours été une passion pour moi. Le hockey a toujours été mon premier amour et ça le restera toujours. »

L’ancien de la LHJMQ dit garder de merveilleux souvenirs de son passage dans le junior majeur, mais plus précisément de ses débuts avec l’organisation des Saguenéens et de sa famille de pension à Chicoutimi. Il demeurait chez Carl Bouchard, qui était directeur général adjoint de l’équipe, avec son épouse Micheline et leurs enfants, Anne-Sophie et Olivier.

Son cochambreur de l’époque était Nicolas Deschamps, qui évolue aujourd’hui en France, tandis qu’Olivier Bouchard occupe présentement un poste d’entraîneur adjoint chez les Sags.

Des beaux souvenirs, Youssef Kabbaj en a plusieurs. Et ils vont l’accompagner pour le reste de sa vie!