Nos Anciens | Xavier Bernard aux portes de son rêve d’enfance

Xavier Bernard rêve à la Ligue nationale de hockey depuis qu’il est tout jeune.

Aujourd’hui, l’ancien des Voltigeurs de Drummondville, des Islanders de Charlottetown, des Foreurs de Val-d’Or et du Phœnix de Sherbrooke n’est qu’à une marche d’atteindre son grand rêve.

À sa deuxième année chez les professionnels, le joueur de 23 ans s’aligne maintenant avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey. Après quelques séjours dans la ECHL, d’abord avec les Gladiators d’Atlanta et puis avec les Americans d’Allen, le défenseur sent qu’il a maintenant fait sa place chez les pros.

« La transition se passe très bien. Je crois que mon style de jeu était déjà quand même bien adapté au style de jeu pro, ce qui m’a aidé dans ma transition », précise le choix de quatrième tour des Devils du New Jersey en 2018.

Toujours bien humble, Xavier Bernard est le premier à reconnaître qu’il a encore beaucoup à apprendre avant de débarquer dans la LNH à temps plein.

« Le plus grand défi est de toujours d’essayer de trouver les petits détails qui peuvent me rendre meilleur sur la glace, et en dehors de la glace », remarque-t-il.

Dans la vie de tous les jours, l’adaptation se passe également plutôt bien. Même si les petits plats des familles de pension sont choses du passé, Bernard se dit heureux de pouvoir voler de ses propres ailes.

« Honnêtement, c’est génial parce que je suis quelqu’un de très autonome et ça me permet de compléter mes études dans le calme, étant donné que je vis seul. C’est différent que de vivre avec des colocataires comme dans le passé, mais j’aime avoir mon petit chez moi », souligne l’athlète originaire de Mercier.

« Et puis, ça fait déjà un bon moment que je m’occupe de mes repas. J’aime faire mon épicerie et j’adore cuisiner depuis que je suis tout petit. C’est important pour moi de savoir ce qu’il y a dans mon assiette. J’aime me faire de la bonne nourriture et c’est facile pour moi, car je me débrouille très bien. »

Le défenseur se surprend même à apprécier faire son propre lavage!

« Ce sont les machines qui font tout le travail pour moi, il me reste juste à plier! », lance-t-il en riant.

Le plus gros changement cependant, c’est sur la patinoire qu’il le vit.

La vitesse d’exécution est beaucoup plus rapide que dans le junior, et les petits détails sont nombreux. À ce niveau, explique Bernard, la différence entre la réussite et l’échec est souvent très mince.

Mais il demeure absolument convaincu qu’il patinera un jour dans la LNH. Et bonne chance pour lui faire admettre le contraire!

« Pour atteindre mon but, je dois continuer de faire exactement ce que je fais présentement. C’est-à-dire avoir une éthique de travail irréprochable, jouer dans mon identité et persévérer », admet-il.

« Je dois continuer à améliorer ma vitesse et travailler avec mes entraîneurs sur mes forces et les différentes facettes de mon jeu. »

Xavier Bernard est conscient que le chemin vers le grand circuit sera peut-être long. Pour le moment, il veut donc se concentrer sur sa progression et aider son équipe à atteindre les séries de la Coupe Calder.

« C’est certain que je me compte très chanceux de gagner ma vie en jouant au hockey. Être sur la glace chaque jour, en ayant du plaisir, est sans aucun doute ce dont je rêvais quand j’étais jeune », explique-t-il.

« Je n’ai qu’un objectif en tête, je vis dans le moment présent, j’ai confiance en moi et en ce que l’avenir me réserve! C’est un grand privilège de jouer au hockey. Je suis très reconnaissant envers ma famille et tous ceux qui m’ont aidé dans ma carrière jusqu’à présent. »